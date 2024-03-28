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Дмитрий Азаров поздравил Андрея Мордвичева с присвоением звания Героя  РФ

28 марта 2024 19:39
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Дмитрий Азаров выразил Герою РФ искренние слова уважения и благодарности за то, что генерал-полковник делает для России и каждого жителя страны.

В соответствии с Указом Президента России Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" Андрею Мордвичеву. Он также является командующим войсками ЦВО (в состав входит 2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия, управление которой находится в Самаре).

С присвоением высокого звания Героя России генерал-полковника поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

"Это заслуженное признание Вашего вклада в укрепление обороноспособности нашего государства, защиту интересов Родины, успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции, - отметил глава региона. - Под Вашим командованием группировка войск "Центр", в составе которой служат и бойцы из Самарской области, полностью освободила Авдеевку. Не сомневаюсь, что под Вашим руководством будет совершено еще немало ратных подвигов". 

Губернатор Самарской области подчеркнул: "Уверен, с такими героями все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены и Победа будет за нами".

Дмитрий Азаров выразил Герою РФ искренние слова уважения и благодарности за то, что генерал-полковник делает для России и каждого жителя страны.

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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