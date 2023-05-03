Дмитрий Азаров поставил задачу всем муниципалитетам области определить и привести в порядок гостевые маршруты

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На прошедшем недавно заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу всем муниципалитетам области определить и привести в порядок гостевые маршруты.

Самара как столица региона одна из первых должна включиться в эту работу. Тем более, что у нас уже наработан определенный опыт после подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу.

Это должна быть межведомственная работа, сообщает горадминистрация.

Вчера состоялось первое совещание на эту тему с участием коллег из министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства туризма, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства имущественных отношений, Фонда капительного ремонта и других ведомств.

Определились с основными этапами и видами работ, в числе которых, в первую очередь, санитарное содержание территорий, работа с объектами потребительского рынка, дальнейшее развитие общественных пространств и планирование градостроительных решений.

В настоящее время формируют рабочую группу, которая будет регулярно собираться, обсуждать предлагаемые проекты и принимать необходимые решения.