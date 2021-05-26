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Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии

26 мая 2021 14:06
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"Уверен, что этот проект, мы совместными усилиями реализуем".

В среду, 26 мая, состоялась открытие межрегиональной научно-практической конференции, посвященной не только юбилею губернии, но и юбилею Самарской Епархии Русской Православной Церкви, образованной также 170 лет назад.  

В обсуждении исторического и духовного пути развития края приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер, представители духовенства и студенческого сообщества.

«Русская православная церковь веками объединяла россиян, помогала сохранять наши традиционные духовно-нравственные ценности. И сегодня забота о ближнем, веротерпимость, сострадание лежат в основе нашего мировосприятия. От духовного состояния людей зависит очень многое. И решение задач укрепления российского государства, и вопросы жизненного устройства, – подчеркнул Дмитрий Азаров на пленарном заседании, которое прошло в Софийском соборе. – Глубокоуважаемый Владыка, хочу искренне Вас поблагодарить и всех организаторов, участников конференции за внимание к истории, факторам развития нашей губернии. Перед началом конференции мы с Владыкой проговорили одно предложение об издании энциклопедии о том, как развивалась Самарская область, как развивалась Епархия. Я думаю, очень интересная идея. Уверен, что этот проект, мы совместными усилиями реализуем».

К участникам конференции также обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – он направил приветственный адрес, в котором отметил:

«Помню, какое сильное и неизгладимое впечатление произвело на меня посещение Самарской земли в 2019 году. Многое из того, что я тогда увидел, поразило меня масштабностью осуществляемой работы. Радуюсь тому, что во взаимодействии церковных и государственных властей удалось выстроить гармоничную систему непрерывного православного образования и нравственного воспитания подрастающего поколения. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем это сотрудничество успешно развивалось, принося добрые плоды и способствуя духовному укреплению нашего Отечества».

Конференция продлится до 28 мая: в эти дни в рамках круглых столов и секций на площадках вузов, ссузов и духовно-просветительского центра «Кириллица» студенты, педагоги, общественные деятели и представители духовенства будут обсуждать русскую литературу как способ выражения русского духа, национальную идею России в контексте диалога цивилизаций, модели взаимодействия христианства и культуры, научные и нравственные аспекты медицинского образования и здравоохранения, сохранение и развитие традиций казачества в современных условиях, содействие общественных организаций в возрождении и развитии традиционных ценностей общества, преемственность поколений.

«Прекрасна сама идея форума: исторически-духовный путь развития губернии, единства в многообразие. Отдельно отмечу тематику круглых столов конференции, которые посвящены сохранению традиционных ценностей общества, преемственности духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения. Хочу вас заверить, что в дальнейшем мы будем всемерно поддерживать ваши благие и духовные начинания на самарской земле, – отметил Глава региона. – Нам предстоит совместно еще многое сделать, и выражаю уверенность, что сегодняшняя конференция придаст новый импульс развитию партнерства духовной власти, власти региональной и успешной реализации выработанной вместе с людьми Стратегии лидерства Самарской области».

Выступая с докладом на тему «Россия – преемница и хранительница православной цивилизации» митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий подчеркнул, что в православной культуре особое, бережное отношение к миру, Богу и, самое главное, человеку. Эта мысль находит отражение и в государственной политике: создание комфортных условий для жизни, самореализации и развития человека – главные ориентиры национальных проектов и государственных программ. Кроме того, в Послании Президент страны Владимир Путин отметил, что все государственные и муниципальные услуги должны быть человекоцентричными, доступными и полезными для граждан.

Неразрывную связь истории Самарской губернии, епархии и власти отметил Виктор Сойфер. Он напомнил, что именно в сотрудничестве светской и церковной власти в регионе реализовывались многие проекты, направленные на духовно-нравственное и социально-экономическое развитие 63-го региона.

«Когда Губернатор говорит о Стратегии лидерства, а это документ, разработанный при широком участии людей, это означать продолжение и развитие тех идей, традиций, которые были заложены 170 лет назад», – акцентировал внимание председатель Общественной палаты региона.

Теги: идея Акценты В центре внимания создание энциклопедии о 170-летней истории региона

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