Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса

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Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за готовность помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Об этом Глава региона написал в своём инстраграм-аккаунте.

«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остаётся в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Провёл заседание межведомственного штаба по размещению у нас в регионе вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Сегодня отправили гуманитарную помощь и уже завтра ожидаем приезд людей. Поручил оказать всю необходимую поддержку. Также считаю правильным открыть счёт, чтобы каждый мог по мере сил помочь людям. Знаю, что среди вас много неравнодушных к чужой беде. Самарцы никогда не оставляли людей в трудный для них период, уверен, так будет и сейчас. Ещё раз благодарю каждого из вас!»,- обратился к землякам Дмитрий Азаров.

В комментариях к посту жители нашего региона активно предлагают свою помощь переселенцам. Самарцы готовы передать игрушки, одежду, обувь, нужные в быту предметы. Некоторые даже готовы разместить у себя одного или нескольких человек.

Для тех, кто не остался равнодушным к беде жителей Донбасса, сегодня создан корреспондентской счёт, на который можно перечислить материальную помощь. О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно.

Номер для перечисления помощи:

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека

«ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ»

Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара ИНН 7707083893

КПП 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

расчетный счет (в рублях РФ)

№ 40703810654400001635