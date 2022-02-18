Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Ларионова за многолетний труд в Правительстве региона

147

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи поблагодарил Александра Ларионова за работу на посту министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Эту должность он занимал с 2012 года.

«Заявление ваше получено. Мы заранее проговорили о вашем желании все-таки сменить направление деятельности. С учётом вашего опыта, авторитета, конечно, я хочу вас поздравить с избранием на должность руководителя профсоюзной организации госслужащих. Предстоит большой объём работы – общественной, организационной, по защите интересов всех членов профсоюза: здесь вопросы повышения производительности труда, повышения эффективности. Целый комплекс вопросов, которые предстоит решать. Я вас поддерживаю в этих намерениях. Хочу искренне вас поблагодарить за многолетний труд как в должности главы муниципалитета, так и в должности министра. Многое сделано, но, уверен, многое ещё предстоит сделать. Сотрудничество наше безусловно продолжим уже в новом вашем статусе», – отметил Губернатор.

Уже со следующей недели Александр Ларионов приступит к своим обязанностям в должности руководителя общественного объединения. Он займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

«Я хочу от всей души поблагодарить вас за доверие, которое вы мне оказали в 2018 году, назначив на должность министра лесного хозяйства. На протяжении этих четырех лет я ощущал вашу поддержку, в том числе, и всей отрасли. Нам очень легко работать с Губернатором, который сам на этой работе трудился. Я очень благодарен вам, – ответил Александр Ларионов. – Я рад, что остаюсь в обойме, и продолжу работать на благо Самарской области».

Глава региона поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметив его достижения по решению важных отраслевых задач и пожелал успехов на новом месте.

«Роль профсоюзов государственных и муниципальных служащих – очень большая. Все те задачи, которые мы решаем в рамках деятельности исполнительных органов власти, в том числе по реализации нацпроектов, они вполне уместны, если будут обсуждаться в рамках деятельности профсоюза, определяться самые эффективные практики. Я думаю, если мы и этот аспект дополним в деятельности общественной организации, от этого только выиграют все и, в первую очередь, жители Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Будем работать над этим. Весь опыт, все силы я приложу во благо Самарской области. Готов и дальше работать в вашей команде», – ответил Александр Ларионов.

Напомним, пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области займёт Глава Сергиевского района Алексей Веселов. Такое предложение Дмитрий Азаров озвучил накануне и получил согласие.

Фото: правительство СО