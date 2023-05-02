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Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного ключи от новых автобусов

2 мая 2023 18:34
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Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.

Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 8 автобусов для муниципальных перевозок в Похвистневском районе, Похвистнево и Отрадном. Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.

Автобусы этой модели хорошо подходят для перевозки пассажиров в малых городах и районах области. Они могут перевозить порядка 50 человек, в том числе родителей с колясками, а также людей с ограничениями по здоровью – в салонах для комфорта этих категорий граждан предусмотрена специальная площадка.

«В новом автобусе мягкие сидения, в салоне есть кондиционер, установлен климат-контроль, есть выдвижная ступенька, что удобно для пожилых людей и инвалидов. Люди уже знают, что скоро придут новые машины, и они их очень ждут», – рассказал водитель автобуса Сергей Шахранюк, который уже 12 лет перевозит людей из удаленных сельских поселений Похвистневского района.

Дмитрий Азаров поблагодарил водителей за каждодневную добросовестную работу. «Спасибо за вашу эффективность, за то, что бережно относитесь к пассажирам. Уверен, что вам будет комфортно работать. Надеюсь, что порадуете своих земляков», – обратился глава региона к водителям автобусов.

Приобрести новый транспорт удалось на средства федерального гранта, который Самарская область получила за эффективное региональное управление. «Регион третий год подряд получает высокие оценки по качеству и эффективности регионального управления и получает федеральный грант. Да, в первую очередь, оценивается работа Правительства, но мы работаем единой командой со всеми муниципалитетами. Это объективная оценка, которая была дана на федеральном уровне, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Большая команда региона обязана решать все задачи, которые определяют люди и ставит Президент. Поэтому нам и дальше надо трудиться, не снижать темп, чтобы получать дополнительную поддержку и помощь – на благо родной земли и всех жителей».

Напомним, ранее глава региона передал ключи от 36 автобусов пассажирским предприятиям Тольятти и Новокуйбышевска. В этом году новые машины планируется передать еще в Сызрань и Кинель. Кроме того, обновится подвижной состав в областной столице – уже летом на маршруты выйдут новые трамваи.

Дмитрий Азаров оценил преимущества нового автобуса, который направлялся в Похвистневский район, проехав в нем вместе с главой муниципалитета Юрием Рябовым. Обсудили развитие района, обновление инфраструктуры, строительство новых социальных объектов.

Юрий Рябов поблагодарил губернатора за решение вопроса обновления пассажирского транспорта. «Получение новых автобусов – событие важное для жителей многих населенных пунктов нашего района. Это говорит о вашем внимании к людям, вне зависимости от того, где они проживают – в городе или в селе», – обратился руководитель муниципального образования к руководителю региона. Он добавил, что автопарк пассажирского предприятия района в настоящий момент обновлен практически на 90%. «И я от лица всех жителей Похвистневского района благодарю вас за такую поддержку», – отметил Юрий Рябов.

«Работа впереди большая, системная, и в дальнейшем будем этому внимание уделять, – подчеркнул глава региона. – Очень важно, что глава района понимает, что запрос по общественным перевозкам у населения большой. И нам очень важно, чтобы появлялся современный, комфортный, безопасный транспорт. На этом будем концентрировать усилия. Вы знаете, если есть инициатива от муниципалитета, я всегда готов ее поддержать. Гораздо хуже, когда приходится в бок толкать главу города или района по вопросам, которые людей интересуют. Это не ваш случай. Ваша активность, энергия, желание решить проблемы людей хорошо известно. Это точно не последние автобусы, совершенно очевидно, что сейчас необходимо провести ревизию автопарка и планомерно закладывать средства в бюджете на обновление. Также, как мы справились по обновлению парка машин скорой и неотложной медицинской помощи, – справимся и здесь».

Юрий Рябов от лица жителей района поблагодарил губернатора за работу по обновлению парка машин первичного звена здравоохранения. «Как сельчанин говорю, что было и что есть сегодня – просто космос. Поэтому от имени всех сельчан вам большое спасибо», – обратился он к руководителю региона. Во время беседы Юрий Рябов также отметил, что весенние полевые работы идут полным ходом. «Конечно, многие будет зависеть от погоды, но настрой очень боевой. В наличии есть вся техника, семенной материал, удобрения, кадры. Это в значительной степени стало возможным благодаря вашему вниманию к сельскому хозяйству», – отметил глава Похвистневского района.

«Спасибо сельчанам, которые заранее подготовились и вовремя приступили к полевым работам, даже несмотря на то, что весна пришла раньше обычных сроков», – отреагировал Дмитрий Азаров. Он добавил, что сейчас важно, чтобы западными странами исполнялись условия зерновой сделки. Тогда сельчане получат достойную награду за свой труд.

«Жители Похвистневского района никогда вас не подведут», – заявил Юрий Рябов. «Это взаимно», – ответил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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