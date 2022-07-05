Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом

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Во вторник, 5 июля, состоялось заседание Общественной палаты Самарской области, участие в котором принял Губернатор Дмитрий Азаров. Одна из ключевых тем повестки – роль некоммерческих организаций и общественных советов в повышении устойчивости развития экономики региона.

«Рад тому, что такие встречи проходят на регулярной основе», – сказал руководитель области, обращаясь к общественникам с благодарностью за их работу по решению целого ряда вопросов, важных для жителей региона. «Я очень благодарен вам за активную жизненную позицию, стремление внести свой вклад в укрепление благополучия людей и развитие нашей губернии. И этот вклад сегодня ощутим и заметен», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: эффективность органов государственной власти в огромной степени зависит от конструктивного диалога, взаимодействия с гражданским обществом. «Общественная палата Самарской области за много лет своей работы сумела стать тем институтом, который способствует развитию такого диалога и взаимодействия в нашем регионе. Общественная палата является центром притяжения общественных сил, открытой площадкой для обсуждения и согласования позиций различных сегментов нашего общества по значимым для людей и всего региона темам, – отметил работу организации Дмитрий Азаров. – Для органов государственной власти, для Правительства, для меня, как Губернатора это важнейший интеллектуальный ресурс. С вашей помощью мы всегда имеем возможность получить прямую и честную обратную связь от жителей области, сверить свою работу с потребностями и ожиданиями людей».

Глава региона отметил, что в сложившейся социально-экономической ситуации, в условиях несправедливого санкционного давления общественные организации становятся более востребованными. Самарская область – в числе лидеров в стране по развитию некоммерческого сектора. В регионе работает 4 395 НКО, в том числе более 3 400 – социально-ориентированных. Многие их них участвуют в конкурсе Президентских грантов, где Самарская область находится в лидерах по количеству победителей.

«Во многом это становится возможным благодаря вашей работе, поддержке, вашим добрым советам НКО по тому, как готовить эти проекты. И то, что в регионе работает ресурсный центр по подготовке, обработке проектов, подаче заявок – тоже имеет очень серьезное значение. Хочу сказать, что этот опыт сейчас многие регионы берут и реализуют на своих территориях», – отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров сообщил, что по итогам двух прошедших конкурсов 2022 года поддержку получили 129 НКО Самарской области на общую сумму 233,5 млн рублей. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. «Понятно, что там территория, население и количество НКО больше. Но так и должно быть – мы должны быть в тройке, так как территория нашего региона – крупнейшая нестоличная агломерация в стране. Так что здесь все логично, и такую планку мы должны удерживать с вашей помощью», – обратился Дмитрий Азаров к членам Общественной палаты области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что НКО – это большой резерв для развития всего региона. По его мнению, именно гражданские активисты одними из первых стараются удовлетворить потребности людей. Уже целый ряд значимых всероссийских мероприятий прошли в 63 регионе благодаря инициативе НКО. В их числе «СамФест» – конкурс-фестиваль, который будет проводиться ежегодно на самарской земле, расширяя свои охваты и способствуя самореализации граждан всей России.

Глава региона добавил, что целый ряд предложений, которые озвучил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер на заседании антикризисных штабов, уже были реализованы. Это касается поддержки и людей, и различных сегментов экономики.

«Самарская область одна из первых приняла на своей территории жителей Донбасса, покинувших свои дома, и подключилась к оказанию им помощи. Члены Общественной палаты региона регулярно посещают пункты временного размещения, оказывают благотворительную и правовую помощь, участвуют в сборе благотворительных грузов для отправки в ДНР и ЛНР, – рассказал о работе своих коллег в последние месяцы Виктор Сойфер. – Кроме того, мы сотрудничаем с институтами гражданского общества Донбасса».

Общественная палата региона является активным участником реализации всех программ и нацпроектов на территории Самарской области. «Мы проводим постоянный мониторинг строительства дорог, переселения граждан из аварийного жилья, состояния детских игровых и спортивных площадок, а также ведем общественный контроль за обеспечением бесплатного здорового горячего питания школьников, активно участвуем в экологических акциях», – добавил председатель Общественной палаты.

Традиционно общественники вышли с целым рядом предложений и законодательных инициатив. Так, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев обратился с просьбой снизить налоговую нагрузку собственников небольших помещений. Сейчас предприниматели получают налоговый вычет из площади недвижимого имущества, которая не превышает 250 квадратных метров. Общественники предлагают увеличить площадь до 500. А также рассмотреть вопрос снижения налоговой ставки на имущество за 2021 и 2022 годы с 2% от кадастровой стоимости объекта до 1%.

«Понижающий или повышающий коэффициент устанавливается не от площади, а от видов деятельности предпринимателей, имеющих ключевое значение для муниципального образования, – пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Кроме того, мы предусмотрели налоговые вычеты в зависимости от количества трудоустроенных сотрудников для тех предпринимателей, которые платят «белую» зарплату и ведут свою деятельность на небольших арендованных помещениях».

О необходимости совершенствования мер поддержки сельхозпроизводителей региона в условиях санкционного давления заявил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов. «Мы должны принимать опережающие меры», – подчеркнул он и обратил внимание на необходимость создания сельскохозяйственных кооперативов, перехода на свои семена районированных культур.

«Мы бьемся за продовольственную безопасность нашего региона. Поэтому предлагаем пересмотреть финансирование программ поддержки сельхозпроизводителей региона в сторону увеличения, также особое внимание нужно уделить развитию науки и сельскохозяйственного машиностроения», – подчеркнул Константин Титов.

Дмитрий Азаров напомнил, что в отрасли АПК животноводство является приоритетным направлением развития. Поэтому меры поддержки для фермеров, которые занимаются мясным и молочным производством, год от года только увеличиваются. Ведь это оказывает прямое влияние на развитие сельского хозяйства, стимулирует круглогодичную занятость населения в муниципальных районах.

Говоря о развитии науки, Губернатор отметил, что в регионе уже давно действует мера поддержки компаний по компенсации затрат на приобретение семян в Самарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова. Задачи прикладного характера стоят и перед научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего». Кроме того, Дмитрий Азаров напомнил, что во время рабочей поездки в Беларусь закреплены договоренности о сотрудничестве с Национальной академией науки Республики.

Затронув вопросы обеспечения сельхозтехникой хозяйств региона, Дмитрий Азаров отметил, что большая часть машин закупается именно в Белоруссии. Больше 4700 тракторов белорусского производства работают сегодня на полях Самарской области. «Мы с коллегами обсудили вопрос создания сервисного центра для обслуживания и капитального ремонта сельхозтехники», – напомнил руководитель области.

Об участии НКО в оказании социальных услуг и поддержке населения в регионе рассказала председатель комиссии Общественной палаты по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова. «Участие населения в устойчивых некоммерческих проектах дает возможность не просто решать социальные проблемы, но и стабильно менять жизнь людей и территорию их проживания к лучшему», – отметила она.

Светлана Полдамасова выступила с инициативой создания ресурсного центра для НКО, оказывающих социальные, медицинские, психологические и образовательные услуги населению на базе министерств регионального Правительства. Кроме того, она внесла предложение увеличить суммы грантов, предоставляемых министерством экономического развития области, предусмотреть дополнительные меры по повышению устойчивости НКО, которые системно решают социальные проблемы, и чья деятельность имеет доказанную эффективность.

В завершение заседания Губернатор поблагодарил членов Общественной палаты Самарской области за озвученные идеи и предложения, подчеркнув, что они будут взяты в проработку Правительством региона.