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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ

22 августа 2023 10:59
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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ

Дорогие земляки!


22 августа Самарская область вместе со всей страной отмечает один из важнейших, знаковых праздников современной России — День Государственного флага Российской Федерации.
Сегодня, когда для сохранения суверенитета, обеспечения национальной безопасности и самого существования нашей страны мы вынуждены на поле боя  отстаивать свое право на язык, религию, культуру, право на выбор собственного пути развития в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями, Флаг России приобретает особое значение.
Это немеркнущий символ, который вдохновляет наших бойцов – участников специальной военной операции на ратные подвиги, поддерживает наш дух и веру в Победу, мобилизует российское общество на труд во имя укрепления и процветания нашей Родины, достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Уверен, что, сплотившись под российским триколором, мы защитим все, что дорого для нас и свято, восстановим справедливость, отстоим свободу и независимость нашего Отечества – великой России, продолжим развивать нашу любимую Самарскую область — край, где каждый может в полной мере реализовать свои таланты и способности, обрести счастье и обеспечить будущее своих детей.


Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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