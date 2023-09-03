Дмитрий Азаров обратился к работникам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника

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Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой и топливной промышленности!



Предприятия топливно-энергетического комплекса составляют важную часть российской экономики, обеспечивают устойчивое социально-экономическое развитие страны, ее обороноспособность и энергетическую безопасность, что особенно актуально в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран.

Самарская область традиционно является нефтедобывающим регионом и одним из крупнейших центров нефтепереработки, занимая по этому показателю второе место в стране. Основу отрасли составляют предприятия, входящие в ПАО «НК «Роснефть», а также Новокуйбышевский завод масел и присадок, организации магистрального нефтетрубопроводного и нефтепродуктотрубопроводного транспорта.

Реализация инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт» и других, инвестиционная активность и социальная ответственность «нефтянки» служат драйвером опережающего развития региона.

Но главным нашим ресурсом являются, конечно, нацеленные на решение сложнейших производственно-технологических задач высококвалифицированные специалисты, сплоченные трудовые коллективы предприятий отрасли. Славные традиции, заложенные ветеранами, продолжает сегодня новое поколение специалистов ТЭК. Самарская область гордится их достижениями.



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров