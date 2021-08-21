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Дмитрий Азаров о ситуации в селе Гвардейцы: «Сейчас самое главное – понять, какая помощь людям нужна»

21 августа 2021 19:34
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Пожарно-спасательные подразделения приняли все необходимые меры, и пожар  оперативно был локализован на площади 750 кв. м.

21 августа Азаров прервал рабочую поездку в Борский район и прибыл на место крупного пожара в село Гвардейцы, где спасатели пытаются ликвидировать возгорание, которое сперва охватило часть населённого пункта, а затем перекинулось на поле и лес.

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщение о переходе огня от несанкционированного пала сухой травы на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района поступило 21 августа в полдень. Загорелись 14 строений, из них – 3 дома, в которых люди проживают постоянно.

Пожарно-спасательные подразделения приняли все необходимые меры, и пожар  оперативно был локализован на площади 750 кв. м.

Губернатор на месте принял необходимые решения по распределению сил и оказанию первоочередной помощи погорельцам. Прорабатываются меры поддержки пострадавшим от пожара.

«Сейчас самое главное – понять, какая помощь людям нужна. Безусловно, она будет оказана, все социальные службы получили соответствующие поручения», - подчеркнулгГубернатор.

Глава региона отметил, что главная угроза на текущий момент – возможность распространения огня на Бузулукский бор. И если в населенном пункте возгорание локализовали, то о купировании огня, распространившегося в сторону леса, говорить преждевременно.

«Огонь перешел достаточно легко через реку Самара и получает распространение по лесу. Поэтому сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы, - сообщил Глава региона. – Сейчас, после того, как мы локализовали огонь в населенном пункте, важная задача – защитить наш лес, в том числе фонды национального парка Бузулукский бор».

В тушении пожара в Бузулукском бору участвуют 101 человек, 42 единицы техники. Сюда направлено 3 пожарных поезда и авиация  - ИЛ 76 и МИ-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Дмитрий Азаров призвал жителей региона не допускать нарушений пожарного режима, ни в коем случае не жечь траву и не разводить огонь в лесах. 

«Дорогие земляки, вы видите, какое лето в этом году - с мая стоит 30-градусная жара. Сухое, небывалое по температурам, по засушливости лето. Сейчас высокий пожароопасный период: возгорания по всей территории Самарской области – в Нефтегорском районе, в Клявлинском, в Хворостянском и здесь, в Борском районе, - обратился к жителям Самарской области Губернатор. - Очень непросто приходится пожарным. Пожалуйста, давайте позаботимся сейчас и о безопасности людей, и о безопасности наших лесных угодий. Не нужно сейчас бывать в лесах, не нужно допускать малейшей угрозы распространения огня».

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров помочь людям село Гвардейцы

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