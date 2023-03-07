Дмитрий Азаров навестил семью тольяттинца, погибшего в зоне СВО

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Во вторник, 7 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти навестил Наталью Авдееву, чтобы выяснить какая дополнительная помощь и поддержка требуется.

На ее хрупких плечах лежит забота о всей семье. Муж Натальи Алексей Горюнов, который до начала проведения специальной военное операции работал на АВТОВАЗе, героически погиб в зоне СВО.

Наталья Авдеева поблагодарила губернатора за внимание к ее семье, а также ко всем родственникам военнослужащих, которые сегодня защищают Родину, участвуя в специальной военной операции.

«Благодарим вас за такое внимание, – обратилась женщина к Дмитрию Азарову. – Моя помощь и опора сейчас – это мой сын. Коллеги мужа с АВТОВАЗа, с кем он дружил и общался, тоже звонят, поддерживают».

Сын Дмитрий действительно помогает маме во всем. При этом он хорошо учится, прикладывает для этого все усилия. В этом году заканчивает 9 класс тольяттинской гимназии, впереди – подготовка к экзаменам. Сейчас перед ним стоит выбор куда пойти учиться дальше. «Я хочу поступить в технический колледж на автостроителя, чтобы в дальнейшем заняться диагностикой машин. Тем более, что я неплохо управляюсь с железками», – поделился своими планами парень. Интерес к деталям и машинам у школьника появился с того момента, как отец привел его в гараж чинить машину. Свою роль сыграли и занятия в кванториуме.

«В кванториуме есть разные программы и направления, давай посмотрим и подберем тебе занятие по душе», – предложил Глава региона парню, чтобы он продолжил повышать уровень своих знаний и компетенций. Дмитрий Азаров поинтересовался и о выборе колледжа. «Я хочу еще съездить в Самару, чтобы посмотреть, какие есть возможности там. Уже участвовал в профориентационном мероприятии Самарского металлургического колледжа», – рассказал Дмитрий.

«Если мама одобрит, мы тебе покажем, какие колледжи у нас работают в регионе, чтобы ты смог познакомиться с ними и сделать свой выбор, – вышел с инициативой Дмитрий Азаров, обращаясь к сыну Натальи. – Обязательно поможем. Если интерес есть, значит все получится. Ценность специальностей, подобно той, которую выбрал ты, будет только возрастать. Самое главное, что умеешь работать руками и головой, применять полученные знания – это точно приведет к успеху».

В завершении встречи Дмитрий Азаров поздравил Наталью Авдееву с наступающим Международным женским днем, вручив подарки.

Фото: департамент информационной политики СО