Дмитрий Азаров наградил победителей областного журналистского конкурса и лауреатов премии «Золотое перо губернии»

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В четверг, 9 февраля, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоялось подведение итогов и награждение победителей XI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области, а также были объявлены имена лауреатов XXIV конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии».

Традиция совместного проведения двух престижных конкурсов – областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии» – уникальная в своем роде. За одиннадцать лет мероприятие стало престижной премией, которой награждаются лучшие сотрудники СМИ, чья работа соответствует самым высоким профессиональным требованиям, отвечает вызовам времени и общества, имеет особую социальную значимость. Защита исторической правды, интересов и суверенитета Родины – сегодня для всех граждан России первостепенные и основные задачи. Указом Президента страны Владимира Путина 2022-й был объявлен Годом культурного наследия народов России. Поэтому XI журналистский конкурс на призы Губернатора проводился по двум основным направлениям – «Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем» и «Год культурного наследия народов России».

Поддержка защитников Отечества и их семей, переживания и забота за земляков сегодня не только является одной из ключевых тем материалов сотрудников СМИ Самарской области, но и откликается в их сердцах. Сегодня перед началом церемонии подведения итогов конкурса ее участники вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» – в память о самарских военнослужащих, которые 40 дней назад погибли после ракетного удара по Макеевке.

«Благодарю вас за то, что мы были вместе у Вечного огня в этот день, когда мы вспоминаем наших защитников Отечества, которые в ходе удара по Макеевке погибли в новогоднюю ночь. Уверен, что вы так же, как и я, тяжело переживаете утрату наших с вами земляков, - сказал Дмитрий Азаров, открывая церемонию подведения итогов конкурса. - Среди тех, кто погиб, были люди, которые мне лично были известны, в том числе чиновники областного правительства, которые также были призваны и встали с оружием в руках на защиту интересов нашей страны, нашего суверенитета, всего того, что для нас дорого и свято. Были и те, кого я знал через их близких людей. Мы, конечно, переживаем эту трагедию очень тяжело. Сегодня, почтив память защитников Отечества, мы сердцами вместе с их родными и близкими».

Губернатор поблагодарил сотрудников СМИ региона за ответственность, профессионализм, небезразличное отношение ко всему происходящему в стране и нашем регионе, к судьбам людей.

«Вы знаете, что мы предпринимаем усилия для того, чтобы каждая семья военнослужащих чувствовала нашу заботу, нашу поддержку. По-другому и быть не может. Спасибо вам, что сегодня вы активно включены в эту работу по поддержке наших защитников Отечества и семей военнослужащих. Вы раскрываете удивительные истории судеб людей, их подвигов, где-то подсказываете, если есть недостаточное внимание к семьям военнослужащих, к их проблемам и чаяниям. Вы прекрасно знаете, что я на это реагирую очень остро и быстро, - сказал Дмитрий Азаров, - В целом, нам удалось вместе с коллегами федеральных и региональных ведомств, с товарищами из муниципальных органов власти сделать так, чтобы ни одна семья не осталась без поддержки. Прилагаем к этому усилия. Но если где-то недостаточно внимания, такие случаи бывают, я уверен, что вы всегда подскажете, и вместе мы несправедливость поправим, как это происходит по другим направлениям развития нашего региона».

Глава региона отметил, что сотрудники СМИ своей профессиональной деятельностью вносят свой вклад в развитие Самарской области: «Вы всегда на острие. Вы - тот нерв, который чувствует общественное настроение, общественную обстановку, радость, горечи и печали, переживания людей. Без такой здоровой, профессиональной нервной системы, которой являются все сотрудники средств массовой информации, я думаю, двигаться вперед, развиваться опережающими темпами, сохранять человечность и достоинство было бы просто невозможно. Я искренне вас за это благодарю,- и за человечность, за переживания. Еще раз хочу сказать спасибо за то, что мы сегодня вместе почтили память погибших товарищей».

Губернатор также подчеркнул важнейшую роль представителей средств массовой информации в формировании единой гражданской позиции в условиях беспрецедентной информационной войны. «Мы здесь вместе с вами на территории Самарской области защищаем Родину. Наши парни там, а мы здесь. Здесь мы противостоим информационной войне, которая развязана против нашей страны. Колоссальный вклад в эту борьбу вносят журналисты, которые владеют словом, умеют точно и профессионально донести информацию, достучаться до сердец до разума наших сограждан», - отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров обозначил роль СМИ в поддержке людей, которые сегодня вносят свой вклад в будущую победу и за это подвергаются мощному давлению со стороны врага. В качестве примера он привел Екатерину Колотовкину, руководителя женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии и фонда «Звезда и Лира». «Сколько ей пришлось принять угроз и ударов, когда врагу стало понятно, какую огромную работу она проводит для региона и всей страны, чтобы наши защитники Отечества чувствовали, что у них есть надежный тыл. Это очень яркий и не единственный пример. Мы сделаем все, чтобы поддержать людей, которые сегодня вносят наибольший вклад в достижение нашей победы», - подчеркнул Губернатор.

Губернатор обратил внимание на то, что темы журналистского конкурса, «Год культурного наследия народов России» и «СВО», взаимосвязаны: «Год культурного наследия, который был объявлен Президентом, стал колоссальным импульсом развития регионов, сохранения культурного наследия, преумножения многонационального опыта нашей страны, поддержки ремесел, восстановления традиций. Именно это достояние, культурное наследие, эту возможность жить по законам предков, сохраняя наши традиции и устои, сегодня и защищают наши бойцы на передовой. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи».

Значимость и высокий уровень журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области подтвердил тот факт, что на церемонию подведения итогов в Самару приехал председатель Союза журналистов России, член Совета при Президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Соловьев. Он напомнил, что в этом году отмечается 320-летие Дня российской печати. В 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти». «В этом названии запечатлены очень важные слова для потомков – достойные звания и памяти. Хочу заранее поздравить всех, кто получит сегодня награды. Это значит, что ваш труд и творчество достойны знания и памяти», - подчеркнул Владимир Соловьев.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил председателя Союза журналистов России за приезд в Самару и отметил его значимость для отечественной журналистки: «С учетом его жизненного опыта, колоссального опыта военного корреспондента, который знает, что такое рисковать жизнью, что такое ответственная работа с информацией, что иной раз словом можно навредить и ранить, его высочайшего профессионализма и авторитета, я думаю, что Владимир Соловьев - тот маяк, на который многим опытным журналистам, и тем более начинающим, можно равняться».

Владимир Соловьев и Дмитрий Азаров вручили председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирине Цветковой Благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина, отметив, что самарское отделение Союза журналистов – одно из лучших в стране.

Победителей журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области 2022 года определяли по четырем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении», «Лучшая работа/проект на радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

Всего было подано 159 заявок, в общей сложности это более 500 работ. Примерно одинаковую активность проявили как творческие коллективы региональных, так и муниципальных СМИ: 51% заявок поступил от СМИ муниципальных районов Самарской области и 49% заявок подали представители региональных медиа.

В конкурсе 2022 года произошло несколько концептуальных изменений: не было предусмотрено индивидуальных номинаций, участие принимали только творческие группы. Впервые в истории конкурса на сцене присутствовали представители экспертного жюри, которые вскрывали конверты с именами лауреатов. Также в качестве почетного гостя церемонии была приглашена Екатерина Колотовкина. За прошедший год она неоднократно становилась героиней материалов региональных СМИ, прочувствовала на себе сложность журналисткой работы, поэтому для нее было особой честью назвать имена авторов лучших работ.

Специальная военная операция затронула все сферы жизни, журналисты рассматривали этот новый опыт в истории России с самых разных сторон. Как адаптировался бизнес, что происходило в сельском хозяйстве, какие меры поддержки были реализованы Правительством региона, судьбы вынужденных переселенцев, а также материалы, посвященные работе волонтеров, учителей, педагогов, наставников, и всех, кто в современных условиях взял на себя ответственность рассказывать об СВО.

Специальным призом по решению жюри конкурса наградили Ольгу Павловскую, автора и ведущую еженедельных спецрепортажей «Точки над i» на телеканале «Самарское губернское телевидение». С начала специальной военной операции Ольга Павловская занимается освещением этой темы, три раза была в командировках в зоне проведения СВО, в том числе в местах временной дислокации военнослужащих из Самарской области и непосредственно на передовой. Материалы, которые она создавала, становились также основой для публикаций в газете «Волжская коммуна». В 2022 году опорный информационный ресурс Медиахолдинга «СОВА» – газета «Волжская коммуна» – отметила свое 115-летие. Документальный фильм «Снежное. Город цвета антрацит», созданный Самарским областным вещательным агентством, удостоился особого внимания жюри. Снежное для Самарской области не просто точка на карте, это город, которому наш регион помогает возрождаться. Творческий коллектив Самарского областного вещательного агентства в лице директора медиахолдинга Оксаны Зубковой и заявителя-автора сценария фильма «Снежное. Город цвета антрацит» Екатерины Осташиной получили специальный приз от Губернатора.

Творческой команде сетевого издания «Самара-ГИС» в лице генерального директора телеканала Елены Кольцун вручили спецприз за оперативную и четкую работу по проекту «Информационный фронт».

Направление «Год культурного наследия народов России» стало лидером по количеству поданных заявок – 89. «Единство русского мира!» – под этим девизом сегодня происходит невероятная сплоченность страны. В 2022 году в состав России вошли четыре новых субъекта, в которых живут люди, считающие себя частью русского народа и русской культуры. В Самарской области столетиями рядом друг с другом мирно, во взаимном согласии жили и живут представители более 150 национальностей. Весь год журналисты губернии создавали яркие, неординарные творческие проекты, которые, нашли отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей. Формат конкурса – это всегда творческое состязание, и выделить каждого невозможно, но, по мнению конкурсной комиссии, многие журналистские работы не могли остаться не отмеченными особо. Так, специальный приз Губернатора Самарской области получил творческий коллектив ГТРК «Самара» в лице директора филиала Елены Крыловой. Мультимедийный марафон «Национальный характер», посвященный Дню народного единства, охватил 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Центром управления грандиозным событием стала Самара – город с богатым историческим и культурным прошлым.

Специального приза удостоилась творческая группа журнала «Первый» за проект «Муслим», приуроченный к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это историческое событие широко отмечалось во многих регионах страны. И очень символично тема прозвучала именно в Год культурного наследия народов России. Приз учредителю и директору издания Алевтине Лукьяновой вручил Губернатор Дмитрий Азаров.

Знаковым и одним из престижных конкурсов для журналистов региона вот уже много лет является конкурс «Золотое перо губернии» Самарского областного отделения Союза журналистов России. Награда «Золотое перо Губернии» имеет особое значение для журналистов – она символизирует профессионализм, мастерство и свободу творческой мысли. В 2024 году Союз журналистов будет отмечать 25-летие «Золотого пера губернии».

Награды победителям конкурса «Золотое перо губернии» вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заслуженный работник культуры РФ, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. В номинации «Печатные СМИ» за профессиональный подход в освещении темы «Власть и общество» была награждена Елена Дмитричкова, главный редактор «Социальной газеты». За профессионализм и компетентность в номинации «Телевидение» отмечена Ирина Денисова, генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА». В номинации «Радио» награду получил Антон Самохвалов, ведущий программ службы радиовещания ГТРК «Самара» за яркость и глубину в освещении актуальных тем. Премию «Дебют» получил контент-редактор отдела маркетинга ГК «Навигатор», внештатный корреспондент молодежного медиахолдинга «Есть Talk!» ТГУ Олеся Коваль за смелость и актуальность в раскрытии проблем города. За оригинальный подход в освещении культурной жизни региона Жанну Пересунько, редактора отдела ГАУ СО «СОВА», удостоили премией «И мастерство, и откровение» им. Геннадий Шабановой. За профессионализм, глубину и компетентность отмечена наградой «Личность в журналистике» им. Валентины Неверовой Светлана Жданова, автор и ведущая программы «Культпросвет» радио «Вести-FM» ГТРК «Самара». Приз «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой за высокий профессионализм получил Сергей Ерышев, режиссер ГТРК «Самара». Премию «С открытым забралом» им. Валерия Иванова» за вклад в развитие документальной фотожурналистики вручили Андрею Савельеву, фотокорреспонденту издания «Волжская коммуна». В 2022 году он дважды был в командировке в городе Снежное и, несмотря на сложные условия, смог запечатлеть настоящую жизнь, настроение и преображение донбасского города.

Постановлением Губернатора Самарской области за значительный вклад в развитие средств массовой информации Елене Хегай, начальнику службы радиовещания ГТРК «Самара», присвоено почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» была награждена Татьяна Маркушина, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Самара». За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» был награжден Виталий Добрусин, генеральный директор ООО «ДЛД» (медиахолдинг «Самарские судьбы»), а также Олег Лукьянов, председатель совета директоров ООО «Самарский Регион Ньюс».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поздравил всех, кто получил премии Губернатора и «Золотое перо»: «Мы живем в очень непростое время, в очень тяжелую и переломную историческую эпоху. Тяжелее всех - нашим коллегам, военным корреспондентам, которые исполняют свой профессиональный долг там, на линии огня. Они рискуют жизнью, но достойно работают. Во время присуждения общероссийских «Золотых перьев» мы второй год подряд будем вручать награды военкором. Мы обязательно будем рассказывать об их работе и их достижениях».

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения

Союза журналистов России «Золотое перо губернии»

Направление «Год культурного наследия народов России»

Категория «Региональные СМИ»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на телевидении»:

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на радио»:

Государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», «Самарское губернское радио» (радио «Губерния»)

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) в СМИ»:

Закрытое акционерное общество «АиФ-Самара», газета «Аргументы и факты – Самара»

Номинация «Лучшая диджитал-работа (лучший диджитал-проект)»:

Государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», интернет-портал sovainfo.ru

Категория «Муниципальные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на телевидении»:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА», телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на радио»:

Автономная некоммерческая организация «Редакция Большеглушицкой телекомпании «Пульс», радиоканал «Радио Голос Глушицы»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) в печатных СМИ»:

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Информационный центр «Междуречье»

Номинация «Лучшая диджитал-работа (лучший диджитал-проект)»:

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция Ставропольской районной газеты «Ставрополь-на-Волге»

Направление «Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем»

Категория «Региональные СМИ»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на телевидении»:

Государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», телеканал «Самарское губернское телевидение»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на радио»:

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», радио «Вести FM»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) в СМИ»:

Общество с ограниченной ответственностью «Социальная газета»

Номинация «Лучшая диджитал-работа (диджитал-проект)»:

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда», сетевое издание «Комсомольская правда» KP.RU

Категория «Муниципальные СМИ»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на телевидении»:

Публичное акционерное общество «Самара – Городские информационные системы», сетевое издание «Самара-ГИС»

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) на радио»:

Общество с ограниченной ответственностью «Городское Радио» (г.Новокуйбышевск)

Номинация «Лучшая работа (лучший проект) в СМИ»:

Муниципальное автономное учреждение «Редакция районной газеты «Северные Нивы»

Номинация «Лучшая диджитал-работа (диджитал-проект)»:

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция» (общественно-политическое издание «Похвистневский вестник»)

Лауреаты конкурса «Золотое перо губернии - 2022»

Самарского областного отделения Союза журналистов России

Номинация «Печатные СМИ»

Дмитричкова Елена Александровна, главный редактор издания «Социальная газета»

Номинация «Телевидение»

Денисова Ирина Викторовна, генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА»

Номинация «Радио»

Самохвалов Антон Юрьевич, ГТРК «Самара» (служба радиовещания), ведущий программ

Лауреаты именных премий

Самарского областного отделения Союза журналистов России

«Дебют»

Коваль Олеся Александровна, контент-редактор отдела маркетинга ГК «Навигатор», внештатный корреспондент молодежного медиахолдинга «Есть Talk!» ТГУ

«И мастерство, и откровение» им. Геннадий Шабановой

Пересунько Жанна Евгеньевна, руководитель отдела политики и экономики информационного сетевого издания ГАУ СО «СОВА»

«Личность в журналистике» им. Валентины Неверовой

Жданова Светлана Вениаминовна, журналист программы «Культпросвет» радио ГТРК «Самара»

«За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой

Ерышев Сергей Олегович, режиссёр телевидения ГТРК «Самара»

«С открытым забралом» им. Валерия Иванова»

Савельев Андрей Александрович, фотокорреспондент издания «Волжская коммуна» ГАУ СО «СОВА»

Фото: Дмитрий Бурлаков