Дмитрий Азаров наградил победителей фестиваля «Самарская студенческая весна»

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Сегодня в «МТЛ Арене» состоялся гала-концерт фестиваля «Самарская студенческая весна», собравший лучшие творческие команды и молодых исполнителей из различных вузов региона. Призеров областной студвесны наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Фестиваль «Самарская студенческая весна» традиционно проводится на территории региона с 1952 года. В 2022 году в нем приняли участие 15 вузов, более 3000 студентов. Жюри фестиваля отсмотрело 244 номера, 80 из которых были удостоены званий лауреатов, а 92 номера стали дипломантами фестиваля. Лучшие творческие выступления были включены в программу областного гала-концерта, состоявшегося 13 апреля в «МТЛ Арене».



«Сегодня Самару накрыла волна творческой и молодой энергии. Это благодаря вам. Спасибо замечательным артистам, которые подарили нам этот праздник!», - отметил глава региона по итогам гала-концерта.

«Я просто потрясен, концерт - супер! Замечательная организация. Я получил громадное удовольствие, как и все, сидящие в зале. Низкий поклон участникам концерта. Вы сделали для нас настоящий праздник», - поделился впечатлениями председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.



По итогам гала – концерта были объявлены победители по отдельным творческим номинациям и вузовские команды, ставшие призерами фестиваля. Так третье место заняли Самарский государственный технический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет. Второе место у Самарского государственного медицинского университета. Звание победителей завоевал Самарский государственный экономический университет. Призеров наградили Дмитрий Азаров, Геннадий Котельников и заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.



«Мы подводим черту студвесны региональной, но даем старт новой студвесне – всероссийской. Год назад мы с вами в этом зале, подводя итоги самарского фестиваля, мечтали о том, что победим в отборе за право проведения 30-й Всероссийской студвесны у нас. И мы победили! Победили благодаря вашим талантам, вашему неравнодушию и энергии, благодаря замечательным традициям студвесны на самарской земле. Мы гордимся тем, что студвесна родилась у нас, и по праву примем юбилейный фестиваль в Самаре», - подчеркнул губернатор.



Лучшие номера областной студвесны будут представлять регион на XXX Всероссийском юбилейном фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В нем выступят более 3500 участников со всей страны, а также делегации из соседних стран. Мероприятие станет масштабным молодежным праздником.



«Мы вместе с вами проведем всероссийскую студвесну так, чтобы это был настоящий праздник, - живой, молодежный, творческий – для всех жителей нашего региона. Мы постараемся сделать так, чтобы ваша энергия охватила весь регион, и эта молодежная «движуха» вдохновляла на новые хорошие и добрые дела, занятия творчеством. От всей души поздравляю победителей, желаю победы на всероссийской студвесне!», - сказал глава региона.



Призеры фестиваля «Самарская студенческая весна – 2022»

I МЕСТО – Самарский государственный экономический университет

II МЕСТО – Самарский государственный медицинский университет

III МЕСТО – Самарский государственный социально-педагогический университет

III МЕСТО – Самарский государственный технический университет



Призеры в дополнительных номинациях фестиваля:

«Лучшая авторская песня фестиваля» – творческий номер «Милый» коллектива «Космическая собака», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

«Эффектное возвращение» – Самарский юридический институт ФСИН России

«Лучшая актриса фестиваля» – Александра Ульянова, студентка Самарского государственного университета путей сообщения

«Лучший конферанс фестиваля» – Тольяттинский государственный университет

«Лучшая работа в направлении «Журналистика» – София Бахтеева, телестудия СамГТУ, Самарский государственный технический университет.

Фото: правительство СО