Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»

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Вопрос об участии региона в федеральных программах по отрасли здравоохранения обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.



Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко сообщил, что в 2023-2025 годах на развитие сферы здравоохранения будет направлено более 10 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство новых поликлиник, ФАПов, ОВОПов, закупку оборудования и оснащение медицинских учреждений.



Замглавы регионального минздрава отметил, что более чем на 1 млрд рублей увеличится финансирование на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также начиная с 2023 года будут реализовываться две новых программы. Одна из них - массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, или расширенный неонатальный скрининг. На эти цели в 2023 году из федерального бюджета планируется направить порядка 40 млн рублей. 120 млн федеральный центр выделит на оснащение учреждений медицинскими изделиями для реабилитации.



За последние годы в системе здравоохранения Самарской области проведены масштабные преобразования. За 4 года в регионе появилось 110 новых объектов здравоохранения, было отремонтировано почти 200 больниц и поликлиник, в медицинские учреждения поступило около 14 тысяч единиц медицинского оборудования.



Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где началось строительство современных ковид-госпиталей. С инициативой возведения объектов выступил Губернатор Дмитрий Азаров. В период пика пандемии новой коронавирусной инфекции в губернии появилось 3 современных госпиталя: модульное здание клинико-диагностического отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5, инфекционное отделение в городской больнице №2 в Сызрани.



«Мы концентрируем здесь собственные усилия, и конечно, приходит огромная помощь из федерального центра благодаря поручению Президента, инициированным Главой государства национальным проектам, программам по модернизации первичного звена здравоохранения. В системе здравоохранения нашего региона произошли масштабные преобразования. Но есть, конечно, над чем работать. Здесь темпы не должны снижаться», - подчеркнул Губернатор.