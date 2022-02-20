Дмитрий Азаров: «Единая Россия» региона формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса

Сегодня, 20 февраля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском партийном селекторе по вопросам оказания помощи переселенцам.
Партия «Единая Россия» первой вышла с инициативой отправить гуманитарную колонну людям, которые вынуждено покинули свои дома в связи с проявленной агрессией. Накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак призвал все регионы максимально участвовать в этой работе.
Выступая на совещании, Дмитрий Азаров поднял ряд вопросов организации и сбора необходимого объема помощи эвакуированным людям. В частности, первоочередные потребности для семей с детьми, граждан пожилого возраста Дмитрий Азаров обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это поможет направить в приграничный регион, который в эти дни принимает наибольшую нагрузку в связи с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, самое необходимое для вынужденных переселенцев.
По предварительным данным, Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже в понедельник, 21 февраля.
Параллельно в регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тысячи переселенцев. Первая координация действий состоялась сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".
Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"