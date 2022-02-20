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Дмитрий Азаров: «Единая Россия» региона формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса
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Дмитрий Азаров: «Единая Россия» региона формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса

20 февраля 2022 16:44
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По предварительным данным, Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже в понедельник, 21 февраля.

Сегодня, 20 февраля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском партийном селекторе по вопросам оказания помощи переселенцам.

Партия «Единая Россия» первой вышла с инициативой отправить гуманитарную колонну людям, которые вынуждено покинули свои дома в связи с проявленной агрессией. Накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак призвал все регионы максимально участвовать в этой работе.

Выступая на совещании, Дмитрий Азаров поднял ряд вопросов организации и сбора необходимого объема помощи эвакуированным людям. В частности, первоочередные потребности для семей с детьми, граждан пожилого возраста Дмитрий Азаров обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это поможет направить в приграничный регион, который в эти дни принимает наибольшую нагрузку в связи с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, самое необходимое для вынужденных переселенцев.

По предварительным данным, Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже в понедельник, 21 февраля.

Параллельно в регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тысячи переселенцев. Первая координация действий состоялась сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"

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