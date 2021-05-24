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Дмитрий Азаров: Давайте вместе проанализируем какие ещё города СО достойные звания трудовой доблести

24 мая 2021 20:57
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Ещё несколько муниципальных образований Самарской области вслед за областной столицей могут претендовать на звание города трудовой доблести.

Ещё несколько муниципальных образований Самарской области вслед за областной столицей могут претендовать на звание города трудовой доблести.

Об этом было заявлено сегодня, 24 мая, во время первого форума гражданских социальных инициатив Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»«Зашита.Забота.Развитие». Губернатор Самарской области, Секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров призвал жителей губернии проявить активность и побороться за почётное звание, которого по критериям отбора достойны ещё несколько городов Самарской области.
«Давайте вместе проанализируем какие ещё города Самарской области могут претендовать на это звание - город трудовой доблести. Сделать это надо буквально в ближайшие дни», - сообщил Дмитрий Азаров.

Он также добавил, что к триаде приоритетов в деятельности «Защита. Забота. Развитие» можно добавить «Гордость». История всей губернии, муниципальных образований это доказывает. Содействие общественному обсуждению окажут представители партии, активисты и волонтёры «Единой России».

Теги: города достойные звания трудовой доблести самарская область

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