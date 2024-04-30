Для жильцов муниципальных квартир из-за строительства "Театральной" в Самаре закупили 69 жилых помещений

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Процесс расселения граждан из зоны строительства новой станции метро всё же не застопорился. Об этом можно судить из ответа областного Минстроя 63.ру.

Впервые о необходимости расселить несколько сотен жителей Самары из домов на Галактионовской, Самарской и Ульяновской стало известно еще летом 2022 года. Собственникам квартир пообещали денежную компенсацию. Жителям муниципальных квартир должны были купить другое жилье взамен изъятого.

Однако ни те ни другие не согласились с предложенными условиями. Так, собственники жилья посчитали, что сумма компенсаций не соответствует реальной стоимости квартир, которые у них изымают. Тем не менее процесс расселения идет.

— По состоянию на 17 апреля 2024 года согласие с изъятием выразили 140 правообладателей. Министерство изъяло 58 помещений и нежилых объектов. Для жильцов муниципальных квартир закупили 69 жилых помещений. Сейчас расселили 58 нанимателей из 36 квартир, — говорится в ответе Минстроя на запрос 63.RU.

Кроме того, с некоторыми гражданами ведомство решает вопрос через суд. Согласно уже вступившим в силу решениям, изъято 98 помещений у 239 правообладателей.

— Всего в Ленинском районном суде остаются на рассмотрении 5 дел об изъятии недвижимости у 15 правообладателей. Суды апелляционной инстанции рассматривают 9 дел по 30 правообладателям, — добавили чиновники.