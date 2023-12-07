Для ветеранов СВО в Самарской области провели акцию добрых дел

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У пациентов 426 военного госпиталя МО РФ, среди которых ветераны и участники СВО, выдался необычный день. Команда самарского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с барберами и ребятами из дневного пансиона №84 организовали для бойцов акцию добрых дел.

Парикмахеры подстригли 50 бойцов, а ребята вручили им письма с душевными и трогательными пожеланиями.

«В своем письме я поблагодарил Героев нашей Родины, - делится ученик пансиона Сергей Воронин. - Они отважные, смелые, мужественные! Пример для подражания! Пожелал им крепкого здоровья, голубого неба и яркого-яркого солнца, которое будет светить и повышать им настроение!»

Ветераны очень ценят такое внимание детей. Уже не раз они рассказывали, как их поддерживают искренние и бодрые слова ребят в самые тяжелые минуты.

«Мы такие письма храним у сердца, нам очень важно знать, что мы не одни, - рассказывает ветеран СВО Леонид М. - Спасибо филиалу фонда за помощь и поддержку! Вы всегда рядом, от этого очень тепло на душе!»

Кроме этого, сотрудники самарского филиала фонда провели консультации с каждым бойцом, выявляя потребности каждого.

«Проводя индивидуальные беседы с каждый бойцом, всегда важно уточнить вопросы по здоровью. Здоровое тело - здоровые мысли, - отмечает заместитель руководителя по медицинской части филиала фонда Станислав Алещенко. - Проконсультировал героев по выплатам, протезированию, медицинской реабилитации. Чувствуют себя хорошо — это главное».

Сотрудники филиала фонда напоминают также, что ветераны и их родные всегда могут обратиться к ним с любым вопросом. Сейчас в самарском отделении работают несколько социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь. Кроме этого, специалисты фонда могут поспособствовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для людей с особыми потребностями по здоровью организуется долговременный уход и адаптация жилья.

Социальные координаторы выявляют потребности человека, рассказывают военнослужащим и их семьям о видах поддержки, составляют индивидуальную программу адаптации и социализации ветеранов.

Фото предоставлено пресс-службой самарского филиала фонда «Защитники Отечества»