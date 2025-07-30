Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылось задание от музыкального продюсера

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29 июля в семейных аккаунтах участников конкурса «Это у нас семейное» открылось для выполнения задание «Арт-вызов», предложенное членом Наблюдательного совета, продюсером, генеральным директором и соучредителем лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым (Пашу). Тематические задания самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Главные призы – 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов.

В рамках дистанционного этапа участникам будет предложено выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса, в число которых входят председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Юлиана Слащева, писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, саксофонист, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман и другие известные семьянины. Первым открылось задание от Павла Курьянова.

«Как и в прошлом году, члены Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» подготовили для участников сюрпризы, и первый из них – это конкурсные занятия, очень творческие и интересные. Как и за другие задания, за них полагаются баллы, которые пойдут в общий зачет. Успешно выполнив их, семьи получат больше шансов попасть в полуфинал. Серию таких заданий открывает Павел Курьянов, кроме того, сегодня участникам становятся доступны еще четыре тематических задания», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В задании «Арт-вызов» участникам предлагается повторить на фотографии сюжет одной из картин знаменитых русских художников, например, «Боярыня Морозова» Василия Сурикова, «Баян» Виктора Васнецова, «На террасе» Бориса Кустодиева.

«Изучите информацию о выбранной картине, распределите роли, подберите подходящие костюмы и постарайтесь максимально повторить позу, мимику каждого персонажа. Не бойтесь экспериментировать и проявлять свои творческие способности. А если вы еще не зарегистрировались на участие в конкурсе «Это у нас семейное», то призываю скорее это сделать. Здесь вы пройдете множество увлекательных испытаний вместе со своей семьей, а может быть, откроете в себе новые таланты!» – призвал Пашу.

В первом сезоне продюсер Павел Курьянов по итогам выполнения музыкального испытания пригласил семью Рыбачевых из Воронежской области в студию звукозаписи Black Star и предоставил возможность записать песню в профессиональной музыкальной студии.

29 июля участникам стали доступны для выполнения еще четыре тематических задания: «Мода поколений», где нужно устроить семейную фотосессию, примерив на себя образы членов семьи разных возрастов, «Смотрим вместе», где предлагается составить список рекомендуемых фильмов для семейного просмотра, «Хорошие новости», предполагающее создание собственной газеты, и задание от Международного детского центра «Артек», в рамках которого семьи будут петь «Песни у костра».

Дистанционный этап проходит в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Далее им становятся доступны тематические задания, которые можно выполнять до 1 октября.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.