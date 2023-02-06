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Для сотрудников и пенсионеров ОВД проводится конкурс творчества и рукоделия «Мастер и Мастерица»

6 февраля 2023 15:10
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Все желающие могут предоставить свои творческие работы.

Для сотрудников и пенсионеров ОВД областной главк полиции проводит конкурс творчества и рукоделия «Мастер и Мастерица».

С 6 по 17 февраля все желающие могут предоставить свои творческие работы в соответствующие подразделения по работе с личным составом.

С сегодняшнего дня по 3 марта ГУ МВД России по Самарской области проводит конкурс творчества и рукоделия «Мастер и мастерица». В конкурсе могут принять участие сотрудники органов внутренних дел, федеральные государственные гражданские служащие и работники всех подразделений областного главка и территориальных органов на районном уровне Самарской области, а также пенсионеры ОВД.

К участию в конкурсе принимаются работы на свободную тему, выполненные в любом виде и жанре изобразительного искусства, а также предметы рукоделия и творчества (лепка, авторские игрушки, вязание, вышивка, бумажная пластика, реставрация, художественная обработка дерева, металла и т.д.).

Конкурс проводится в два этапа. Первый (на районном уровне) проходит с 6 по 17 февраля, все желающие могут предоставить свои творческие работы в соответствующие подразделения по работе с личным составом. К работе обязательно прилагается информация с личными данными участника.

Конкурсная комиссия определит лучшие работы с учетом уровня авторского мастерства и художественных достоинств произведений, итоги конкурса подведут в марте текущего года. Победителей наградят в торжественной обстановке, а их работы будут представлены на выставке в музее истории самарской полиции Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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