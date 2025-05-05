Для россиян началась вторая сокращенная рабочая неделя

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Рабочие дни продлятся с 5 по 7 мая, а следующие майские выходные будут посвящены празднованию Дня Победы.

Каникулы в честь Дня Победы будут с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Такую возможность россиянам предоставили благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Но вот 7 мая все-таки придется отработать полный рабочий день вместо привычного сокращенного, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Таким образом, в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные.