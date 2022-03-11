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Сейчас особенно важно иметь свой источник информации, которому можно доверять. Это не только сбережет время, но и сохранит нервы в потоке фейков и слухов.



Для россиян доступны горячие линии, по которым можно получить всю необходимую информацию:



Минтранс России: +7 (499) 495-00-09;

РЖД: 8 (800) 775-00-00;

Ростуризм: 8 (800) 200-34-11;

МИД России: +7 (495) 695-45-45.



А психологическую помощь можно получить по линиям:



Детям — 8 (495) 624-60-01 (Минпросвещения России);

Родителям — 8 (800) 600-31-14 (Минпросвещения России);

Студентам — 8 (800) 222-55-71 (Минобрнауки России).