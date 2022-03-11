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Для россиян доступны горячие линии, по которым можно получить всю необходимую информацию

11 марта 2022 14:26
171
Сейчас особенно важно иметь свой источник информации, которому можно доверять.

Сейчас особенно важно иметь свой источник информации, которому можно доверять. Это не только сбережет время, но и сохранит нервы в потоке фейков и слухов.

Для россиян доступны горячие линии, по которым можно получить всю необходимую информацию:

Минтранс России: +7 (499) 495-00-09;
РЖД: 8 (800) 775-00-00;
Ростуризм: 8 (800) 200-34-11;
МИД России: +7 (495) 695-45-45.

А психологическую помощь можно получить по линиям:

Детям — 8 (495) 624-60-01 (Минпросвещения России);
Родителям — 8 (800) 600-31-14 (Минпросвещения России);
Студентам — 8 (800) 222-55-71 (Минобрнауки России).

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