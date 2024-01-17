Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
В Жигулевске задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
Названы вредные при простуде продукты
Названы вредные при простуде продукты
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для родителей буллеров хотят ввести штрафы

17 января 2024 11:07
114
Для родителей буллеров хотят ввести штрафы

Разработана предварительная редакция законопроекта, направленного на борьбу и профилактику буллинга и травли в российских школах.

По оценкам экспертов, с травлей в школе сталкивают от 30 до 50% российских детей. Буллинг не только отрицательно сказывается на детской психике, но и приводит к большим трагедиям, в том числе к стрельбам в образовательных учреждениях. В России до сих пор не сформирован консенсус в отношении того, как решать возникшую проблему. При этом необходимость разрешения проблемы буллинга на уровне законодательства обсуждалась уже не раз. 

Парламентарии разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. Теперь документу предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение, по итогам которых проект доработают. 16 января Комитет Госдумы по молодежной политике проведет рабочее совещание, посвященное профилактике и противодействию агрессии и травли среди подростков и молодежи.

Сегодня каждый второй ребенок сообщает, что сталкивается с травлей, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по молодежной политике, автор законопроекта Артем Метелев. Депутат отметил, что в настоящий момент разработана предварительная версия законопроекта, направленная на снижение подростковой агрессии и профилактику буллинга в школах и интернете. Следующий этап – проведение общественных дискуссий с экспертами, родителями, профессиональным сообществом и министерствами.

Один из инструментов борьбы с буллингом – привлечение к ответственности родителей обидчиков. Так, если ребенка признают буллером, семья заплатит штраф. Кроме этого, предлагается проведение индивидуально-профилактических работ с такими детьми. Более того, предлагается возложить на преподавательский состав функции по оперативному выявлению случаев буллинга, а также по проведению профилактических работ. Одна из крайних мер, которую разрабатывают депутаты – возможность перевести буллера в специализированное учреждение.

Травля в школе – это проблема, к сожалению, крайне актуальная для российских учебных заведений, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Законопроект совершенно точно имеет место быть прежде всего для включения проблемы в правовое поле. Напомню, что у нас до сих пор юридически не закреплено понятие «буллинг», в результате чего закон предлагает сразу несколько вариантов привлечения к ответственности, в том числе за счет уголовной статьи о хулиганстве (213 УК РФ). Конечно, это препятствует выработке единой и систематизированной реакции на происходящие инциденты», – считает депутат.

Нельзя забывать о том, что буллинг – явление, которое можно встретить не только в школе, но и в сети, отметил парламентарий. «Согласно исследованию, которое провел VK, с буллингом в интернете сталкивался каждый второй житель России. При этом речь не только о детях и подростках, но и о взрослых людях. В сети встречается куда большее число факторов, стимулирующих агрессию: понимание полного отсутствия какой-либо ответственности за содеянное, а также анонимность», – рассказал депутат.

На сегодняшний день борьба с кибербуллингом скорее ложится на плечи самих социальных сетей, отметил Немкин. «Многие платформы ужесточили правила блокировки аккаунта. Кроме того, ведется постоянный мониторинг публикуемого пользователями контента. Тем не менее в условиях, при которых среднестатистический россиянин проводит в сети порядка 4 часов, эта проблема также становится актуальной и должна рассматриваться в соответствующем порядке. Мы постепенно должны приходить к пониманию того, что агрессия в интернете равнозначна агрессии в оффлайн», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
17 января 2024  10:23
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
133
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
608
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
391
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
353
Весь список