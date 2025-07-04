Для нуждающихся предложили ввести продовольственные сертификаты

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Их денежную составляющую хотят установить в размере 30 процентов от прожиточного минимума.

В России предложили ввести новую форму адресной социальной поддержки — продовольственные сертификаты. По ним каждый нуждающийся гражданин, финансовая ситуация которого соответствует определенным критериям, сможет получать на карточку определенную сумму, чтобы покупать на нее продукты. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную Думу в пятницу, 4 июля. «Парламентская газета» изучила документ и рассказывает, как будет работать новая система.

Законопроект устанавливает единую всеобщую меру социальной поддержки — продовольственный сертификат. Это, по сути, фиксированная сумма денег, на которую нуждающийся человек может купить себе продукты. Такую сумму предлагается установить в пределах 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения, принятого в конкретном регионе. Таким образом, в Москве сейчас продовольственный сертификат оценивался бы в районе восьми тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — чуть больше шести, в Самаре — около пяти с половиной и так далее.

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Как отмечается в пояснительной записке, продовольственные сертификаты (или продуктовые карты) уже сегодня используются в целом ряде регионов: к примеру, во все той же Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях и других.

«Однако с учетом того, что количество регионов в стране, где вводится такая мера поддержки, расширяется, это означает, что механизм актуален и востребован, однако не все регионы могут позволить себе такую меру поддержки. При этом в нашей стране сегодня 11,9 миллиона граждан (по данным за I квартал 2025 года), которые находятся за чертой бедности, что составляет 8,1% от населения нашей страны», — говорится в документе.

Законопроект же предлагает распространить возможность получения сертификатов на всех жителей России, которые в этом нуждаются. А именно — для тех граждан, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, либо у одиноко проживающих с доходом ниже прожиточного минимума.

Инициатива предполагает заявительный порядок получения сертификата: то есть тем, кто рассчитывает на дополнительную поддержку, нужно будет обратиться в МФЦ, комитет, департамент или местное министерство труда и социальной защиты, подать заявление и документы и дождаться решения по ним. Каждый сертификат будет иметь ограниченный срок действия, но если после того, как он истечет, финансовая ситуация получателя не изменится, можно будет обратиться за новым.

Как уточнил в разговоре с «Парламентской газетой» автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вместе с введением системы продовольственных сертификатов планируется ввести и специальную систему контроля за их реализацией.

«Нужно понимать, что это будут так называемые окрашенные деньги, — подчеркнул парламентарий. — То есть человек сможет их потратить только на базовые продукты, входящие в продуктовую корзину — хлеб, молоко, яйца, мясо и так далее. Возможности эти деньги пустить, например, на алкоголь и черную икру не будет по определению — благо существующие у нас сегодня технические методы и средства контроля позволяют отслеживать движение финансов. В частности, несколько лет назад председатель правления Сбербанка Герман Греф презентовал специальное программное обеспечение, предназначенное для работы с окрашенными деньгами».

Ярослав Нилов отметил также, что в будущем систему сертификатов могут расширить — например, распространить на покупку лекарств, самых необходимых предметов одежды или оплату услуг ЖКХ.

«К примеру, что касается услуг ЖКХ, то у нас, конечно, установлены субсидии, но их получение — достаточно забюрократизированная процедура, — подчеркнул парламентарий. — А так можно было бы продумать более оптимальную и удобную форму».