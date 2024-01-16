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Для муниципальных служащих появился свой цифровой портал

16 января 2024 12:56
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Для муниципальных служащих появился свой цифровой портал

Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Портал, презентованный сегодня, является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». По словам генерального директора «Диалога» Владимира Табака, предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.

«С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это, в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. 

Портал является надстройкой к существующим сервисам, которые были разработаны при поддержке ведущих организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент ресурс включает в себя 8 цифровых инструментов. Так, сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс». Он обеспечивает доступ к основным юридическим материалам, которые необходимы для работы муниципального служащего. Также он предоставляет возможность получить ответы на вопросы в чат-боте или воспользоваться консультацией юриста.

Сервис «Муниципальный навигатор» обеспечивает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру. Уже сейчас он содержит сведения о 42-х мерах поддержки. Также на портале представлен банк готовых решений с пошаговыми инструкциями. Одна из востребованных возможностей портала — формирование комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих. Ее обеспечивает сервис «Муниципальные практики».

Среди других важных инструментов — «Муниципальный диалог», нацеленный на работу с проблемным полем для выработки решений на самом высоком уровне; «Муниципальная академия», которая предоставляет доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации и прочие. Портал будет регулярно дополняться актуальной информацией.

Фото: Пресс-служба всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»

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