Для медиков Тольяттинской горбольницы № 5 провели занятия по действиям в случае пожара

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Для медицинского персонала Тольяттинской городской клинической больницы № 5 состоялся семинар и практическая тренировка по действиям на случай пожара.

Данное мероприятие по обучению мерам пожарной безопасности было организовано руководством медучреждения при участии сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти.

С докладом по статистике пожаров в учреждениях здравоохранения и социального назначения, с разбором конкретных пожароопасных ситуаций на объектах и способам защиты выступил заместитель начальник отдела Андрей Гаврилов.

В ходе теоретической части занятия были приведены не только примеры случаев пожаров, их причин и последствий, какие существуют основные угрозы жизни и здоровью людей при пожаре, но также доведена информация о тех обязательных требованиях пожарной безопасности, которые необходимо выполнять заблаговременно в соответствии с законодательством Российской Федерации, какая роль назначенных ответственными за пожарную безопасность в отделениях учреждений и на объектах защиты, затронуты вопросы административной и уголовной ответственности должностных лиц.

Наиболее подробно обсудили правила эвакуации людей при пожаре, реагирования на сигналы систем противопожарной защиты и оповещения о пожаре на объекте. Эти навыки необходимо знать всем категориям населения, не только пребывающим в общественных местах, специализированных учреждениях, но также и дома в быту.

На практике были отработаны навыки по применению огнетушителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинские работники с интересом изучили разновидности огнетушителей, маркировку, сроки годности, попробовали использовать огнетушители при тушении условного пожара, а также подали воду из пожарного ствола.

Было не лишним еще раз напомнить всем, что при пожаре необходимо незамедлительно звонить в пожарную охрану по телефонам «01» и «101»!

Гостей из МЧС России поблагодарили за интересное занятие и выразили желание, чтобы такие совместные мероприятия проводились на регулярной основ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО