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Саммит пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2023 года, в нем примут участие более 30 стран. Среди них представители Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Дизайнеров из Самары приглашают представить свои коллекции в Москве в специально организованном B2B-шоуруме, который посетят байеры из стран БРИКС и других государств. Прием заявок уже начался на официальном сайте мероприятия fashionsummit.org . Он продлится до 5 октября 2023 года. Участие бесплатное. Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды и аксессуаров.

BRICS+ Fashion Summit также будет включать деловую программу для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое. Форум станет центром делового общения профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира.