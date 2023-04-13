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Дизайнер Анна Збаранская представит Самару на Московской Неделе Моды

13 апреля 2023 11:57
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Дизайнер Анна Збаранская представит Самару на Московской Неделе Моды

Свыше 150 дизайнеров и брендов из Москвы и других городов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в Москве на 4 площадках (ТРК «Европолис», Ростокино, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза»). Всего организаторы получили 689 заявок от дизайнеров из 96 российских городов. Все заявки рассматривал экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Коллекция самарского бренда "Tutto per te" прошла строгий отбор, и теперь дизайнер Анна Збаранская представит свою продукцию жителям и гостям столицы. 

"Tutto per te" - детские платья и пижамы, как искусство, диалог культур прошлого и настоящего. Связь поколений и стремительного будущего. Из будней в праздник без театральных условностей!

"На маркете будут представлены все основные модели бренда. Сарафаны с вышивкой, пэчворк комплекты, утеплённые модели тоже будут. Наши изделия интересны качеством и сложным кроем в сочетании с ремесленническими мотивами". - говорит дизайнер Анна Збаранская.

Дизайнеры-участники маркетов также смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сегодня собрано более чем 1,5 тысячи российских брендов.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Официальный сайт Московской недели моды https://moscowfashion.ru/

Информация и фото предоставлены пресс-службой Московской недели моды

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