Диетолог рассказала, что не стоит сочетать с кофе

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Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Анна Алехина рассказала, что не стоит сочетать с кофе, пишут "Известия".

По ее словам, если добавить в бодрящий напиток сахар, сливки или сиропы, то чашка кофе превратится уже в полноценный прием пищи. Более того, это добавит дополнительную калорийность напитку.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует пить нефильтрованный кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина. Диетолог отметила, что это создаст дополнительный фактор риска для людей, относящихся к этой группе, и с метаболическим синдромом. Алехина также не советует сочетать кофеин с алкоголем, так как это увеличит нагрузку на сердце.

«Кофе возбуждает нервную систему, повышает артериальное давление, сужает сосуды. Спиртные напитки, наоборот, способствуют расслаблению нервной системы, снижению артериального давления, расширению сосудов. От двух совершенно противоположных действий сердечно-сосудистая и нервная системы пребывают в стрессовом состоянии, и это в целом негативно сказывается на работу всего организма», — рассказала она в беседе с агентством городских новостей «Москва», отметив, что в этом случае нужно сделать перерыв между употреблением этих напитков в 4–6 часов.

То же самое относится и к сочетанию кофе с энергетическими напитками, заключила специалист.