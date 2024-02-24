Диетолог рассказала, чем укрепить иммунитет на исходе зимы

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Настой шиповника и чай из корня имбиря помогут укрепить иммунитет на исходе зимы, когда организм ослаблен из-за холода. Об этом 24 февраля рассказала телеканалу RT диетолог Наталия Гридина, пишут "Известия".

«Первый по количеству аскорбиновой кислоты в составе может соревноваться с лимоном, а второй не только помогает бороться с простудой, но и положительно влияет на эндокринную систему», — рассказала она.

Среди других напитков она также отметила облепиховый чай и клюквенный морс. Кроме того, чай с лавандой поможет успокоиться после тяжелого дня, снять накопившуюся усталость и нормализовать сон

Также врач посоветовала добавить в рацион говядину, так как это мясо содержит белок, жир и витамин В12. Блюда из говядины помогут предотвратить дефицит железа и анемию. Вместе с ним следует употреблять сезонные овощи.

«Морковь содержит бета-каротин, который позволяет поддерживать иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Капуста — тоже доступный и очень полезный продукт. Вариантов блюд с ней множество: ее можно тушить, добавлять в салаты, супы. Зимой она особенно полезна в квашеном виде. На иммунитет капуста действует исцеляюще через кишечник, так как нормализует его микрофлору», — отметила Гридина.

Еще одним полезным продуктом является хурма. Она способствует обновлению клеток, содержит множество витаминов и микроэлементов, а также положительно влияет на зрение и состояние кожи.

«В салаты, супы и закуски полезно добавлять петрушку, особенно зимой. Она богата витаминами К и С, а также железом и кальцием. Хорошо влияет на память и пищеварение», — добавила диетолог.