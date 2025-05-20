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Диетолог дала рекомендации по выбору клубники

20 мая 2025 22:36
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Глянцевый вид клубники может говорить о ее химической обработке.

Глянцевая клубника без запаха, скорее всего, подверглась химической обработке, поэтому должна вызвать настороженность у покупателя. Об этом 20 мая рассказала «Известиям» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Любое неестественное состояние ягоды, конечно, должно настораживать. И тут наш нос нам в помощь: все-таки мы должны ее  понюхать, потому что если ягода созревала естественным путем, то она все-таки сохраняет определенный запах», — сообщила Соломатина.

По ее словам, глянцевый вид ягоды может говорить о том, что ее обрабатывали, чтобы привезти в товарном виде издалека, например из-за границы. Эксперт добавила, что в России есть определенные санитарные нормы и требования к таким товарам, но продукты питания из-за рубежа до их привоза в страну контролировать сложнее.

Соломатина рекомендовала как минимум тщательно промыть вызывающую подозрение клубнику.

« И покупать ягоду в сезон — это самая, наверное, мощная защита, потому что в сезон ее обрабатывать нет смысла», — отметила эксперт.

Она посоветовала приобретать клубнику у проверенных, желательно отечественных продавцов, в сетевых магазинах, а также обращать внимание на ее внешний вид.

По словам Соломатиной, хвостики ягоды не должны быть сухими и вялыми, а качественный плод — без темных пятен и зеленых вкраплений.

 

Фото:  pxhere.com

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