Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ

6 октября 2025 13:35
82
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ

В минувшую субботу, 4 октября, на телеканале ТНТ стартовал новый сезон проекта «Ярче звёзд» — музыкальное шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов. В первом выпуске проекта принял участие 16-летний музыкант из Самары — Арсений Михалченко.

На проекте «Ярче звезд» он и два других участника примерили на себя образ молодого исполнителя Вани Дмитриенко, исполнив хит «Венера-Юпитер».

-Мне нравится артист, в которого я перевоплощаюсь, тем что он очень целеустремленный и открытый для своей аудитории. Мы с ним похожи и из одного поколения, — признался Арсений.

И Арсений оказался прав, ведь, по мнению жюри, он точнее всех попал в образ Вани Дмитриенко. Самарец оказался лучшим в своей тройке и был допущен до следующего этапа, где ему предстояло петь в одиночку песню «Лего».

«На самом деле, волнение присутствовало только до момента выхода на сцену. А во время самого выступления я чувствовал себя спокойно и естественно. Могу сказать, что я наслаждался своим номером и получал колоссальное удовольствие здесь и сейчас», — признался Арсений Михалченко.

«Ты в девятом классе выступаешь на федеральном канале, будучи одним из фаворитов в шоу. А я девятом классе траванулся вареной колбасой. Надеюсь, ты еще пройдешь через какие-нибудь испытания, которые еще больше закалят твой талант», — отметил Иван Абрамов.

«Я думаю, у вас большое будущее», — добавила Дарья Блохина.

На этапе зрительского голосования наш земляк оказался на третьем месте и, к сожалению, покинул шоу. 

Новый сезон шоу «Ярче звезд» - по субботам в 21.00 на телеканале ТНТ.

Фото ТНТ

 

