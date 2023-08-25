Девушка из Самары примет участие в фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!»

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На телеканале «Суббота!» продолжается показ новых эпизодов реалити «Богиня». В проекте участницы за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов. Эксперты — фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Даниил Грачев, фэшн-эксперт: «Проект сильно изменился за это время. Заметно, как выпуски становятся смешнее и моднее. А новые участницы иначе относятся к заданиям. Они уже знают меня, мои вкусы и предпочтения. Знают, что я строгий, но справедливый. А какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить».

Также Даниил дал совет, как сформировать уникальный стиль: «Уникальный стиль формируется самостоятельно у каждого из нас. Это нормально совершать ошибки и выбирать время от времени неправильные вещи. Но до определенного возраста. Для того, чтобы ваш стиль состоялся, необходимо расширять кругозор: много читать, смотреть, ходить на выставки, слушать правильную музыку. Это все и будет формировать ваш вкус и, как следствие, уникальный стиль».

Участницей нового выпуска станет Эльвина из города Самара. Элли — мастер ногтевого сервиса и владелица небольшой бьюти-студии. По заданию в новом выпуске ей предстоит собрать образ для собственного стендап-шоу.

ПРЕМЬЕРА / Богиня / телеканал «Суббота!» / 26 августа в 21:00

Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»