Детский культурно-просветительский центр «МузеУМ» будет создан в Нефтегорске

99

Нефтегорский краеведческий музей стал победителем конкурса на предоставление субсидии на создание Детского культурно-просветительского центра. Конкурс прошел в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» — победителями конкурса стали 240 учреждений из 70 регионов России.

Центр в Нефтегорске будет представлять собой комплекс специализированных помещений и пространств: информационно-познавательное пространство, пространство для встреч и дискуссий, пространство для творчества. Все локации будут оснащены современным оборудованием и удобной мебелью для юных гостей.

Создание такого комплекса специализированных помещений и пространств позволит не только расширить возможности для досуга, но и обеспечить развитие творческих способностей юных жителей города. Ребята смогут заниматься исследовательскими проектами, участвовать в выставках и лекциях, а также знакомиться с новыми технологиями.

«Такие центры могут быть созданы на базе любого учреждения культуры, будь это музей, дом культуры или например библиотека. И это еще одна возможность получить дополнительные средства федерального проекта для приобретения технических средств, оборудования, инструментов – в зависимости от того, какая будет направленность у такого образовательного центра. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Самарской губернии талантливые дети находили новые возможности для творческого развития», — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Фото: минкульт СО