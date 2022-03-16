Детские сады № 58 и №70 в Самаре хотят объединить

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В Самаре хотят реорганизовать детские сады №58 и №70. Первое учреждение, которое располагается на улице Галактионовской, 104, хотят присоединить ко второму на улице Ульяновской, 63.

Согласно постановлению городской администрации, объединенное детское учреждение будет носить №58. Кроме того, к первому детскому садику перейдут все обязанности присоединенного, то есть они продолжат работу оба.

Так, в течение трех месяцев Департамент образования должен подготовить документы в рамках процесса. Реорганизация проводится для оптимизации структуры образовательных учреждений, а также расходов на их содержание.

Напомним, в Самаре детсады на улицах Подшипниковой и Ташкентской сдадут весной 2022 года. Уже в текущем году в 63 регионе достроят несколько социально значимых объектов. Среди них три детских сада и две школы, пишет ГТРК Самара.