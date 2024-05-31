Детские лагеря Куйбышевской ЖД готовы к открытию оздоровительного сезона

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Детские лагеря Куйбышевской железной дороги готовы к открытию оздоровительного сезона и примут в летний период 2024 года более 2,5 тысяч ребят.

Так, с 1 июня начнет свою работу Детский оздоровительный центр санаторного типа «Услада», расположенный в Самарской области, а с 10 июня - детские железнодорожные лагеря имени Ю. Гагарина и К. Заслонова в Республике Башкортостан, а также «Орлёнок» в Оренбургской области.

В текущем году для детей разработаны специальные программы, приуроченные к 150-летию со дня основания Куйбышевской магистрали. Среди них – встречи с ветеранами – заслуженными железнодорожниками, исторические конкурсы и викторины патриотической направленности. Большое внимание будет уделено спортивным мероприятиям, например, для ребят проведут фестивали детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее», подготовленные РФСО «Локомотив», а также соревнования «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье». Кроме того, традиционно в программе лагерей запланированы спортивные игры, секции и соревнования, работа кружков прикладного искусства, хореографических студий.

Отметим, что на Куйбышевской магистрали предусмотрены дополнительные путевки в детские лагеря «Костёр» (Пензенская область) и «Изумрудный» (Республика Мордовия). Также в этом году дети отправятся в оздоровительные учреждения Краснодарского края: ДОЛ «Жемчужина России», «Шахтинский текстильщик» и «Экспресс».