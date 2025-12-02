Дети Самарской области с нарушениями слуха и речи получают комплексную помощь

Более двух тысяч детей Самарской области получили бесплатную помощь специалистов реабилитационного центра «Варрель», из них 800 — с нарушением слуха. Здесь детям с различными патологиями слуха и речи помогают адаптироваться к жизни в обществе. Именно центр «Варрель» стал первым учреждением в Самарской области, начавшим работу с детьми после кохлеарной имплантации — высокотехнологичной операции, позволяющей восстановить утерянный слух.

Используя лучший отечественный и зарубежный опыт по диагностике, воспитанию, обучению и социальной адаптации детей с патологией слуха, специалисты центра разрабатывают различные направления реабилитации для наиболее полной компенсации дефекта и создания условий для гармоничного развития личности ребёнка.

«Наша главная задача — становление речевого общения детей с расстройствами слуха и речи, а также реабилитация детей с нарушениями аутистического спектра», — рассказывает директор центра «Варрель» Ирина Бондарева.

Занятия построены таким образом, чтобы стимулировать ребёнка с нарушением слуха к речевому общению и овладению разговорной речью. В процессе реабилитации задействованы специалисты разных направлений: сурдолог, рефлексотерапевт, психиатр, сурдопедагоги, дефектологи, педагоги дополнительного образования. Все занятия проходят в присутствии родителей.

Учитель-дефектолог Елена Белоусова отметила, что благодаря современным технологиям при определённых диагнозах слух можно скорректировать полностью. «Если ребёнку провести имплантацию в возрасте до года, то он может и вовсе не нуждаться в реабилитации. Такие малыши к четырём годам часто самостоятельно догоняют в развитии сверстников. Семья выступает как равный партнёр со специалистами. Мы стремимся не только помочь ребёнку понимать речь других и заговорить самому, но и научиться жить в среде слышащих сверстников, стать равноправным членом общества», — рассказала Белоусова.

Занятия в центре бесплатны, они бывают групповые и индивидуальные. Задействуется как профессиональное оборудование и специализированные средства обучения, так и простые наглядные пособия, игрушки, спортивный инвентарь.

В результате грамотно проведённой реабилитации дети с нарушением слуха поют, танцуют, веселятся на праздниках со сверстниками, участвуют в фестивалях и конкурсах.

Весной этого года Мария Леванова обнаружила у своей четырёхлетней дочери Миланы признаки нарушения слуха. «Мы сразу обратились к докторам, приобрели слуховые аппараты и пришли в центр «Варрель». Занятия дочери очень нравятся, они дают заметные результаты. Девочка стала больше разговаривать, освоила много новых звуков», — поделилась мама Миланы.

Фото: Волжская коммуна