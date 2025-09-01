Детей сотрудников ИК-10 УФСИН СО поздравили с Днем знаний

138

В исправительной колонии № 10 УФСИН России по Самарской области существует замечательная добрая традиция - каждый год детям сотрудников, впервые идущим в первый класс, дарят подарки к началу учебного года.

В 2025 году ребята получили наборы «Первоклассник», подготовленные руководством территориального органа и самого учреждения. В каждом наборе есть всё необходимое для начала школьной жизни: тетради, карандаши, ручки, краски, пеналы и другие канцелярские принадлежности.

Торжественная передача подарков прошла в атмосфере радости и поддержки. Маленькие «первоклассники» с гордостью принимали свои первые школьные принадлежности, а родители отметили, что такая забота со стороны коллектива придаёт уверенности и делает важное событие по-настоящему праздничным.

УФСИН России по Самарской области искренне верит: хороший старт - залог успешной учёбы. Мы надеемся, что каждый ребёнок будет с интересом и желанием ходить в школу, стремиться к знаниям и вырастет достойным гражданином своей страны.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО