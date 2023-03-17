Детей предложат допускать на физкультуру строго с учетом состояния здоровья

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Законопроект, ужесточающий допуск школьников с ограничениями здоровья к занятиям физкультурой, в Госдуме рассматривают с 2018 года. В 2021 году документ приняли в первом чтении. В ближайшее время документ планируют рассмотреть во втором чтении. Эту информацию «Парламентской газете» подтвердили сразу в нескольких комитетах нижней палаты парламента.

Согласно документу, дети будут допускаться к занятиям физкультурой строго с учетом состояния их здоровья. Одновременно в законопроекте за родителями закрепляется обязанность сообщать учителям о состоянии здоровья несовершеннолетнего.

Как рассказала «Парламентской газете» соавтор законопроекта, член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, сейчас документ дорабатывают с учетом замечаний Правительства и профильных ведомств, которые были высказаны ранее. «В последнее время эта работа активизировалась, сообщила Тутова. Документ может быть вынесен на второе чтение в ближайшее время, рассмотреть его планируют в весеннюю сессию», — сказала депутат.

Эту информацию «Парламентской газете» подтвердили и в Комитете Госдумы по охране здоровья, который является ответственным за документ. «Законопроект готовится ко второму чтению. Он актуален, потому что сама жизнь подсказывает, что он нужен, главное, чтобы закон работал и спас жизнь и здоровье ребенка», — сказала нашему изданию зампред комитета Татьяна Соломатина.

14 марта, в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Как сообщают СМИ, у школьницы были проблемы с сердцем, которые тем не менее не стали причиной для освобождения ученицы от занятий спортом.

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