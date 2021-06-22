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Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
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Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»

22 июня 2021 16:12
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Молодежь Самарской области приняла участие в патриотическом флешмобе.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, волонтёры Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», представители молодёжных общественных объединений региона, студенты самарских вузов и ссузов, творческих коллективов приняли участие в патриотическом флешмобе.

Координатором акции #АистНаКрыше, организуемой в целях сохранения исторической памяти о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Самаре выступил департамент по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области.

Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше».

Такие же мероприятия проходят сегодня по всей стране, и уже завтра в социальных сетях должен появиться общероссийский ролик, в котором постараются объединить все видео из регионов в один клип.

 

 

Фото:   скриншот видео

Теги: «Аист на крыше» Мероприятия Молодежь СО

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