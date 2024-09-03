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Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре

3 сентября 2024 13:56
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Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре

Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре,  а дороже всего — в Челябинске и Красноярске. Это показал индекс школьной пиццы, который составил агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил». Этот индекс определяет, в каких городах России готовить школьную пиццу дешевле, а где это стоит дороже.

Школьная пицца — это не только популярное блюдо среди учеников, но и своего рода символ школьной столовой, любимый многими поколениями. Поэтому к началу учебного года аналитики «Едадила» проанализировал стоимость приготовления школьной пиццы в крупнейших городах России. В рамках исследования сервис проанализировал стоимость основных ингредиентов, необходимых для приготовления этой пиццы: тесто, колбаса, маринованные огурцы, сыр и кетчуп. Цены на продукты были рассчитаны с учетом доступных скидок в разных городах России.

Самой дорогой школьная пицца оказалась в Красноярске, где её приготовление обойдется в 40,94 рубля (с итоговой скидкой 26%). В число лидеров по стоимости также вошли Челябинск (40,67 рублей со скидкой 28%) и Воронеж (40,28 рублей с итоговой скидкой 25%).

Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре, где себестоимость ингредиентов составляет всего 32,27 рубля с учетом скидок (32%). Среди наиболее доступных городов также оказались Казань (34,04 рубля со скидкой 32%) и Санкт-Петербург (34,52 рубля со скидкой 30%).

Москва заняла позицию в числе городов с самой высокой стоимостью приготовления школьной пиццы. В столице цена одной пиццы составила 39,07 рублей.

На основании этого исследования «Едадил» составил индекс школьной пиццы.

 

Индекс школьной пиццы

Город

Стоимость* приготовления одной школьной пиццы, руб 

Итоговая скидка**

1

Самара

32,27

32%

2

Казань 

34,04

32%

3

Санкт-Петербург 

34,52

30%

4

Екатеринбург

34.7

31%

5

Новосибирск

35,22

32%

6

Ростов-на-Дону

36,09

34%

7

Краснодар

36,81

26%

8

Уфа

36,98

23%

9

Нижний Новгород

37,18

19%

10

Омск

37,63

31%

11

Москва

39,07

22%

12

Пермь

40

32%

13

Волгоград

41,23

25%.

14

Воронеж

40,28

25%.

15

Челябинск

40,67

28%.

16

Красноярск

40,94

26%.

* расчет с учетом скидок в приложении «Едадил»

** расчетный показатель, учитывающий все имеющиеся скидки продукты в магазинах города

 

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