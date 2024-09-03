Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре

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Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре, а дороже всего — в Челябинске и Красноярске. Это показал индекс школьной пиццы, который составил агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил». Этот индекс определяет, в каких городах России готовить школьную пиццу дешевле, а где это стоит дороже.

Школьная пицца — это не только популярное блюдо среди учеников, но и своего рода символ школьной столовой, любимый многими поколениями. Поэтому к началу учебного года аналитики «Едадила» проанализировал стоимость приготовления школьной пиццы в крупнейших городах России. В рамках исследования сервис проанализировал стоимость основных ингредиентов, необходимых для приготовления этой пиццы: тесто, колбаса, маринованные огурцы, сыр и кетчуп. Цены на продукты были рассчитаны с учетом доступных скидок в разных городах России.

Самой дорогой школьная пицца оказалась в Красноярске, где её приготовление обойдется в 40,94 рубля (с итоговой скидкой 26%). В число лидеров по стоимости также вошли Челябинск (40,67 рублей со скидкой 28%) и Воронеж (40,28 рублей с итоговой скидкой 25%).

Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре, где себестоимость ингредиентов составляет всего 32,27 рубля с учетом скидок (32%). Среди наиболее доступных городов также оказались Казань (34,04 рубля со скидкой 32%) и Санкт-Петербург (34,52 рубля со скидкой 30%).

Москва заняла позицию в числе городов с самой высокой стоимостью приготовления школьной пиццы. В столице цена одной пиццы составила 39,07 рублей.

На основании этого исследования «Едадил» составил индекс школьной пиццы.

Индекс школьной пиццы

№ Город Стоимость* приготовления одной школьной пиццы, руб Итоговая скидка** 1 Самара 32,27 32% 2 Казань 34,04 32% 3 Санкт-Петербург 34,52 30% 4 Екатеринбург 34.7 31% 5 Новосибирск 35,22 32% 6 Ростов-на-Дону 36,09 34% 7 Краснодар 36,81 26% 8 Уфа 36,98 23% 9 Нижний Новгород 37,18 19% 10 Омск 37,63 31% 11 Москва 39,07 22% 12 Пермь 40 32% 13 Волгоград 41,23 25%. 14 Воронеж 40,28 25%. 15 Челябинск 40,67 28%. 16 Красноярск 40,94 26%.

* расчет с учетом скидок в приложении «Едадил»

** расчетный показатель, учитывающий все имеющиеся скидки продукты в магазинах города