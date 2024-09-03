Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре

Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре, а дороже всего — в Челябинске и Красноярске. Это показал индекс школьной пиццы, который составил агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил». Этот индекс определяет, в каких городах России готовить школьную пиццу дешевле, а где это стоит дороже.
Школьная пицца — это не только популярное блюдо среди учеников, но и своего рода символ школьной столовой, любимый многими поколениями. Поэтому к началу учебного года аналитики «Едадила» проанализировал стоимость приготовления школьной пиццы в крупнейших городах России. В рамках исследования сервис проанализировал стоимость основных ингредиентов, необходимых для приготовления этой пиццы: тесто, колбаса, маринованные огурцы, сыр и кетчуп. Цены на продукты были рассчитаны с учетом доступных скидок в разных городах России.
Самой дорогой школьная пицца оказалась в Красноярске, где её приготовление обойдется в 40,94 рубля (с итоговой скидкой 26%). В число лидеров по стоимости также вошли Челябинск (40,67 рублей со скидкой 28%) и Воронеж (40,28 рублей с итоговой скидкой 25%).
Дешевле всего приготовить школьную пиццу в Самаре, где себестоимость ингредиентов составляет всего 32,27 рубля с учетом скидок (32%). Среди наиболее доступных городов также оказались Казань (34,04 рубля со скидкой 32%) и Санкт-Петербург (34,52 рубля со скидкой 30%).
Москва заняла позицию в числе городов с самой высокой стоимостью приготовления школьной пиццы. В столице цена одной пиццы составила 39,07 рублей.
На основании этого исследования «Едадил» составил индекс школьной пиццы.
Индекс школьной пиццы
|
№
|
Город
|
Стоимость* приготовления одной школьной пиццы, руб
|
Итоговая скидка**
|
1
|
Самара
|
32,27
|
32%
|
2
|
Казань
|
34,04
|
32%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
34,52
|
30%
|
4
|
Екатеринбург
|
34.7
|
31%
|
5
|
Новосибирск
|
35,22
|
32%
|
6
|
Ростов-на-Дону
|
36,09
|
34%
|
7
|
Краснодар
|
36,81
|
26%
|
8
|
Уфа
|
36,98
|
23%
|
9
|
Нижний Новгород
|
37,18
|
19%
|
10
|
Омск
|
37,63
|
31%
|
11
|
Москва
|
39,07
|
22%
|
12
|
Пермь
|
40
|
32%
|
13
|
Волгоград
|
41,23
|
25%.
|
14
|
Воронеж
|
40,28
|
25%.
|
15
|
Челябинск
|
40,67
|
28%.
|
16
|
Красноярск
|
40,94
|
26%.
* расчет с учетом скидок в приложении «Едадил»
** расчетный показатель, учитывающий все имеющиеся скидки продукты в магазинах города