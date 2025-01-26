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Дерматовенеролог рассказала об оптимальной частоте мытья головы

26 января 2025 16:17
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Частота мытья головы зависит от типа волос, состояния кожи головы, уровня физической активности и даже климатических условий.

Частота мытья головы зависит от типа волос, состояния кожи головы, уровня физической активности и даже климатических условий. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог клиники GG med Александра Головенская, пишут "Известия".

«Для начала нужно понять, какой у вас тип волос. Если волосы жирные, тогда они быстро становятся грязными, скорее всего, вам нужно мыть их чаще — примерно раз в день. У жирного типа волос кожа головы выделяет больше себума (кожного жира), который делает волосы липкими», — рассказала врач в беседе с «Газете.Ru».

По ее словам, людям с нормальным типом волос (средней жирности) мытье допустимо каждые два-три дня. Но при этом важно следить за гигиеной, если есть проблемы с кожей головы (перхоть, себорея или зуд и др.).

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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