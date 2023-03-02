Депутаты Самарской городской Думы и общественники посетили Дом ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области

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Рабочую поездку народные избранники совершили в преддверии праздника Международного женского Дня 8 марта. В составе делегации были заместитель председателя Самарской городской Думы Сергей Рязанов, депутат представительного органа власти Олеся Дворцова, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский, заместитель председателя этой общественной структуры Алексей Колесников, секретарь организации Алексей Халитов.

Ребятам, содержащимся в Доме ребенка, депутаты и общественники привезли книги и сладкие подарки. Также гости побеседовали с осужденными женщинами.

Следующий адрес поездки – реабилитационный центр «Аврора». Здесь готовят осужденных женщин к выходу на свободу.

Кроме того, депутаты и общественники ознакомились с условиями труда в производственном цехе, где шьют форму одежды для военных.

Итоги поездки станут одним из актуальных вопросов в работе народных избранников.