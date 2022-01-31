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Депутаты направили на заключение в правительство законопроект о запрете на уничтожение  пригодных продуктов
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Депутаты направили на заключение в правительство законопроект о запрете на уничтожение  пригодных продуктов

31 января 2022 18:44
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В том числе конфискованных.

Депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект о полном запрете на уничтожение пищевой продукции, в том числе конфискованной, при условии ее пригодности для употребления. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

"Вместе с коллегами по фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления. Причем речь не только о так называемой санкционке", - написал Нилов.

"Проект направлен в правительство для получения официального заключения, а затем внесем [его] на рассмотрение Государственной думы", - добавил он.

Поправки предлагается внести в закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Согласно тексту, "на территории Российской Федерации запрещается уничтожение и захоронение пищевых продуктов, пригодных для употребления". Конфискованные и изъятые продукты после экспертизы на их безопасность и пригодность "направляются на обеспечение государственных и муниципальных нужд".

 

Фото:   pixabay

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