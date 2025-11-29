Депутат Матвеев запросил в суде срок заключения от 15 лет напавшим на него мигрантам

В Промышленном районном суде Самары близится к завершению процесс по уголовному делу о покушении на убийство и хулиганстве. Как пишет Матвеев, на скамье подсудимых — трое: Некруз Б., Мурод М. и несовершеннолетний Арматур Б.

Инцидент произошёл ещё 18 июля 2024 года в Промышленном районе Самары. По данным следствия, конфликт имел несколько эпизодов, в ходе которых подсудимые приставали к прохожим и нападали на них. Проезжавший мимо депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель вмешались в ситуацию. В ответ обвиняемые напали на них: использовали палки, а несовершеннолетний ударил Матвеева камнем по голове. Подоспевшие очевидцы предотвратили дальнейшее избиение, а злоумышленники вскоре были задержаны.

В результате нападения водитель получил перелом ключицы, а Матвеев — травму головы. Всего в деле фигурируют 5 потерпевших по трём эпизодам.

На стадии прений обвинение запросило для подсудимых следующие сроки:

Некруз Б. — 11,5 лет строгого режима;

Мурод М. — 9,5 лет строгого режима;

несовершеннолетний Арматур Б. — 6,5 лет колонии.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали об оправдании подзащитных либо о переквалификации обвинений на менее тяжкие (например, побои).

Михаил Матвеев также выступил в суде и предложил свои, более строгие варианты наказания, 15 лет лишения свободы, 10 лет, и 4 года.

По предварительной информации, приговор ожидается 1–2 декабря 2024 года, пишет Самара-МК.