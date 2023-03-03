Депутат Госдумы призвал правоохранительные органы проверить салон, где делают татуировки котам

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Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов призвал правоохранительные органы проверить тату-студию в Москве, где делают татуировки кошкам породы сфинкс. В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 3 марта, депутат сообщил, что подобные процедуры попадают под жестокого обращения с животными, пишут "Известия".

«В законодательстве это понятие [жестокое обращение с животными] сейчас максимально расширено. Это не только убийство <...>, но и целый ряд других действий», — заявил Бурматов.

По его словам, подобные действия могут и не попасть под уголовную ответственность, но с точки зрения возможной административной ответственности реакция со стороны правоохранителей будет иметь место.

Зампред также подчеркнул, что направил запросы с требованием проверить салон в прокуратуру и в МВД.

Бурматов выразил уверенность, что желание набить коту татуировку является «дурью» владельцев, и попросил их «не сходить с ума».

Ранее, 1 марта, тату-мастер аннонсировал в своих социальных сетях новую услугу в своей студии — татуировоки для сфинксов. Мастер уверил, что весь процесс происходит комфортно, стерильно и безопасно, а во время нанесения тату кот будет находиться под наркозом.

Фото: ru.freepik.com