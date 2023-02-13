Депутат Госдумы Матвеев предложил вернуться к переходу на летнее и зимнее время

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время, передает РИА Новости.

Ранее Матвеев сообщал, что подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время.

"В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад", - указано в законопроекте, отмечает ТАСС.

Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.

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