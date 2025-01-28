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Депутат ГД объяснил, почему в России хотят запретить вейпы, а не сигареты

28 января 2025 20:29
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Поскольку такие устройства популярны среди несовершеннолетних больше, чем сигареты.

Законодатели хотят полностью запретить вейпы в России, поскольку такие устройства популярны среди несовершеннолетних больше, чем сигареты. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет "Парламентская газета".

Ввести запрет предполагается в том числе на владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним, а также на оборот соответствующей продукции.

С предложением подготовить такую межфракционную инициативу выступил 20 января председатель Госдумы Вячеслав Володин.  

Как отметил Леонов, законодатели обеспокоены тем, что подростки «практически на 100% употребляют вейпы и все устройства, что с этим связаны». По его словам, запрет вейпов — единственное возможное решение, позволяющее «оградить детей от этой заразы».

«Почему только вейпы? Потому что мы беспокоимся прежде всего о нашей молодежи, — уточнил депутат. — Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. Плюс от сигарет пахнет, и это легко родителями и учителями выявляется. И не так просто сигаретой задымить, потому что везде датчики дыма в школах и так далее. А с вейпами так не проходит».

Леонов также не исключил, что вейпы негативно влияют на репродуктивную систему. Он напомнил, что обеспечение воспроизводства населения — еще одна важная задача.

Парламентарий считает, что законопроект, запрещающий вейпы, будет принят единогласно, поскольку является межфракционным. В случае, если это произойдет, закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года или 1 января 2026 года, заключил Леонов.

 

Фото:   freepik.com

 

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