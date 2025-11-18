Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод

68

Депутат Брянской облдумы от партии "Единая Россия" Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод, сообщает РИА Новости.

"Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам - ред.) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств - ред.) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч", – сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.

Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.

Фото: pxhere.com