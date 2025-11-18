Я нашел ошибку
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод

18 ноября 2025 18:15
68
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.

Депутат Брянской облдумы от партии "Единая Россия" Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод, сообщает РИА Новости.

"Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам - ред.) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств - ред.) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч", – сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.

Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.

 

Фото:  pxhere.com

 

