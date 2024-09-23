Депортацию мигрантов теперь будут записывать на видео

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет использовать видеокамеры для документирования свой работы, в том числе при фиксации обстоятельств совершения преступлений и правонарушений и выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы страны.

ФССП разработала проект приказа об использовании средств фиксации, в их перечень вошли стационарные IP-камеры, мобильные и портативные видеорегистраторы, фотоаппараты и так далее. Технические средства будут применяться при фиксировании контрольных мероприятий, исполнительных действий, а также при выдворении мигрантов из страны.

В ведомстве пояснили "Парламентской газете", что данные меры необходимы, чтобы дополнительно гарантировать соблюдение прав граждан, "осуществлять объективный контроль и фиксировать детали" в ходе в том числе применения мер принудительного исполнений и выполнения обязанностей по службе, пишет Смотрим.